Отправлено: - 12:48

После успешного апробирования его на улицах города такие автомобили будут курсировать по дорогам области.

Цитата:Ну конечно успешно всё получится. Бабосики будут бежать ручьём. Разметки нарисовали уже. Зачем стеснятся и апробировать? Вперёд и с песней)