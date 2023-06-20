yudjin: последние недели многих интересовало, куда запропастились глава ГУР Украины Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный,
С Залужным разобрались. Хотя было ли интересно мне что то лично о нем и его женщине... Не, не припомню.. А это Цитата:
yudjin: Сейчас Буданов в тяжёлом состоянии находится в одной из клиник Берлина.
Странновато слышать, если он внезапно за три дня излечился и начал бегать по Украине и гоготать над бункерным и клоуном, который заявил сегодня, что Каховку снесли только для того, чтобы Америка завезла туда боевых комаров и клещей.. Мда уж.. Уважаемое фейкометство!
Ужос! Не знаю смеяться или просто ржать от смеха..
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов представил обновленную версию пропагандистской байки о "боевых комарах", помогающих ВСУ уничтожать оккупантов.
На брифинге 19 июня военачальник повторил тезис о том, что Вашингтон якобы изучал возможность доставки насекомых, зараженных малярией или лихорадкой Западного Нила, с помощью БПЛА – для поражения войск противника. "В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. … Подобный способ заражения противника дал бы значительный военный эффект", – заявил Кириллов, не уточняя, опасны ли "боевые комары" для мирного населения.
Юмор помогает продлить жизнь, а юмор оккупантов, тем более только за сегодняшний день, тем более.. На этом видео Герой России по званию, Гиркин вопрошает после речи Путина, что у него там с головой? Даже он, а это Герой России, больше не верит ему..
Герой России Гиркин: -"Изумительный, по ловкости, по уму, по изворотливости политик, то что мы думаем что он исходит из интересов российской федерации, да никогда он из них не исходил, потому что если б он исходил, он бы вел себя по другому. В первую очередь у него есть свои интересы, во вторых интересы того клана, который привел его к власти"..
Примечательны комментарии z-патриотов под видео, до которых тоже только что что то там доходить начало наконец.. Но у нас Казахстан, наврят ли наши z-патриоты хоть что то поймут.. Потому что гибнут не их дети, не их семьи, гибнут несчастные нищие, которые пошли убивать за ложку риса и унитаз впридачу, которых довел любимый сюзерен до такого состояния за 20 лет своего правления..
111: Тебе не приходило в голову, что просто потому, что США не уничтожают украинцев, эстонцев, киргизов, русских и армян и прочие наши братские народы?
вроде взрослый человек, а несешь чушь: ты думаешь они там помогают Украине сейчас?? они как раз уничтожают и русских, и украинцев, и все остальные перечисленные и не перечисленные тобой братские народы. Печально, когда мышление отсутствует напрочь, и в голову вообще ничего не приходит.
мда а во флуде все также фронт))) война всеровно закончится когда ребята из финансово-промышленных групп сядут за стол переговоров и поделят между собой делянку олигархи украины и олигархи россии воюют руками простых мужиков которым втемяшили в голову что те воюют за какойто русский мир, родину или защиту населения
плевать всем на всех особенно путину плевать на каких то там фантомных русских он свои финансовые дела решает просто а вася из урюпинска идет на фронт за него теряя руки и ноги
111: Примечательны комментарии z-патриотов под видео, до которых тоже только что что то там доходить начало наконец.. Но у нас Казахстан, наврят ли наши z-патриоты хоть что то поймут.. Потому что гибнут не их дети, не их семьи, гибнут несчастные нищие, которые пошли убивать за ложку риса и унитаз впридачу, которых довел любимый сюзерен до такого состояния за 20 лет своего правления..
lavprof: они как раз уничтожают и русских, и украинцев, и все остальные перечисленные и не перечисленные тобой братские народы.
Хм.. Пропаганда тебе уже там все перевернула или как? Каким образом, они там всех уничтожают? Даже если представить, что вместо украинцев сидят американцы, те же русские, которых в Америке сотни тысяч, тот же Оскар Кучера, который в последнем интервью сказал что ни за что не променяет американский паспорт, хорошо, он там с оружием в руках , убивает других русских. Хм, а почему он их убивает, где он их находит, не потому ди что русский мир пришел убивать его?
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