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≡ Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47020
Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
Отправлено: 20.06.23 - 12:13
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Команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с "зелено-белой армией" получился упорным, и завершился победой сборной Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26762
Re: Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
Отправлено: 20.06.23 - 12:13
#1
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Блин, а вот это вот чудо..
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