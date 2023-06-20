Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...

Отправлено: - 12:13

следить они мастера, а когда на перекрестках не работают светофоры и возникают явные аварийные ситуации, то их тут нема. Могли бы и постоять помахать палочкой некоторое время, народ был бы благодарен.