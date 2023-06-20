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111:

Тебе не приходило в голову, что просто потому, что США не уничтожают украинцев, эстонцев, киргизов, русских и армян и прочие наши братские народы?

Цитата:вроде взрослый человек, а несешь чушь: ты думаешь они там помогают Украине сейчас?? они как раз уничтожают и русских, и украинцев, и все остальные перечисленные и не перечисленные тобой братские народы. Печально, когда мышление отсутствует напрочь, и в голову вообще ничего не приходит.