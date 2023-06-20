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≡ Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47020
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
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На этих слушаниях границы будущего микрорайона обозначили в следующих рамках: ул. Касымханова - пр. Абая - ул. Каирбекова - ул. Сьянова - ул. Набережная - пр. Аль-Фараби - ул. Тәуелсіздік - ул. Пушкина - ул. Амангельды.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
#1
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Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3041
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:53
#2
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Цитата:
Сабыр:
Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?

Пусть строят. Чем больше жилья - тем ниже будут цены. Его смогут купить те, кому оно не по карману сейчас. Вторичка точно пойдет вниз если много нового жилья сдавать начнут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12678
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:23
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Категорически против. Квартиры должны расти. Как в старые добрые времена когда хату можно было продать за 100 тыщ баксов.
Что бы люди могли в любой момент продать и денег хватитило что б уехать от нациков которых всё больше у нас плодятся.

[Исправлено: Vit, 20.06.2023 - 11:26]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 12:25
#4
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Цитата:
Vit:
продать за 100 тыщ баксов

Так и сейчас норм кв так стоят и продаются. Просто доллар уже не тот.
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