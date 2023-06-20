Отправлено: - 11:53

Сабыр:

Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?

Цитата:Пусть строят. Чем больше жилья - тем ниже будут цены. Его смогут купить те, кому оно не по карману сейчас. Вторичка точно пойдет вниз если много нового жилья сдавать начнут.