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"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47016
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9372
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:32
Цитата:
нее, уже не модно... хде латиница? QAZAQSTAN
Vit:
ато у вора модный патриотический спортивный костюм)
ато у вора модный патриотический спортивный костюм)
нее, уже не модно... хде латиница? QAZAQSTAN
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 870
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 12:33
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое
[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:34]
[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1230
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:55
Цитата:
а если мой рюкзак не помещается в этот мелкий шкафчик? а в рюкзаке личные вещи, что показывать я не имею желания кому-то постороннему. Или достаточно ценные, а замки на этих шкафчиках такие себе, и ответственности магазин за сохранность вещей не несет.
Как уже выше заметили, уносят то обычно под одеждой/в карманах, а не те, кто идет с рюкзаком за спиной.
arman_kst:
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо
а если мой рюкзак не помещается в этот мелкий шкафчик? а в рюкзаке личные вещи, что показывать я не имею желания кому-то постороннему. Или достаточно ценные, а замки на этих шкафчиках такие себе, и ответственности магазин за сохранность вещей не несет.
Как уже выше заметили, уносят то обычно под одеждой/в карманах, а не те, кто идет с рюкзаком за спиной.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15784
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 13:24
Цитата:
Таким макаром контролеры могут наводчиками для ограблений работать.
arman_kst:
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое
Таким макаром контролеры могут наводчиками для ограблений работать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26759
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 14:39
Воровать легко, особенно когда с тобой дети, две коляски, одна для ребенка, и зимняя одежда.
Там 100 процентов можно унести что то дорогое..
Одежду то не проверяют.
Я так на пивзаводе, когда водочный был там цех, костюм одевал в жару, потом во внутренний карман пихал водку, и нес с собой мимо охраны, уже в футболке, за которую не прицепится взор охранника..
Такая же система, но только устаревшая, но действенная и надежная, осталась и сейчас..
Там 100 процентов можно унести что то дорогое..
Одежду то не проверяют.
Я так на пивзаводе, когда водочный был там цех, костюм одевал в жару, потом во внутренний карман пихал водку, и нес с собой мимо охраны, уже в футболке, за которую не прицепится взор охранника..
Такая же система, но только устаревшая, но действенная и надежная, осталась и сейчас..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26759
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 14:42
По мелочи так постоянно.
Дети туда сюда бегают, схватят что то, и потом пробегают мимо кассы..
Сейчас уже отучили своего.
А кто не отучил..
Дети туда сюда бегают, схватят что то, и потом пробегают мимо кассы..
Сейчас уже отучили своего.
А кто не отучил..
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.03.23
- Сообщений:
- 1
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 16:24
Это здесь вообще причём?
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 20.06.23 - 08:32
Тоже очень стыдная штука. Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях :(
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 20.06.23 - 08:42
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала, только такими все 4 года и пользовался. А сейчас уже и на заправках такие кассы вводят. Есть сеть заправок Wawa, она уже вроде полностью перешла на роботов (в том смысле, что на всех заправках они есть, но есть и старомодные кожаные). во всех других сетях, если делают ремонт - обязательно ставят робота
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9432
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 09:37
Цитата:
Здесь то же есть кассы самообслуживания,но на мой взгляд наше общество ещё не готово к такому и будет ли готово через время не понятно, была надежда на молодёжь,но и они тащят по немногу,всё таки это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника.
Артем Марусич:
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала,
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала,
Здесь то же есть кассы самообслуживания,но на мой взгляд наше общество ещё не готово к такому и будет ли готово через время не понятно, была надежда на молодёжь,но и они тащят по немногу,всё таки это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6146
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:25
но зная что сайлау владелец магазинчика удивляться нечему
Когда я работал обычным продавцом за прилавком почти пятнадцать лет, бывало хамоватых покупателей я не обслуживал от слова вообще, просто игнорировал и не обращал внимание, те простояв несколько минут уходили восвояси. Так поступали и мои работники, за это я нисколько не ругал. Зато стало тихо и спокойно, никто не качал права. Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено
Когда я работал обычным продавцом за прилавком почти пятнадцать лет, бывало хамоватых покупателей я не обслуживал от слова вообще, просто игнорировал и не обращал внимание, те простояв несколько минут уходили восвояси. Так поступали и мои работники, за это я нисколько не ругал. Зато стало тихо и спокойно, никто не качал права. Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13746
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:42
Цитата:
без персонала воообще? или рядом с кассой самообслуживания стоит сотрудник который иногда проверяет чтобы ты клал на весы именно правильный товар с правильным штрих кодом?))
потому что такие кассы и у нас почти уже во всех супрах есть
но людям по старинке легче к кассиру подойти чем париться самому пробивая штрих кодЦитата:
забей в ютюбе про воровство в американских магазинах
и в особенности что делают таким если таких воришек поймут с поличным
удивишься что советский менталитет оказывается присущ и "СВОБОДНЫМ" людям США)) Цитата:
только уточню
свободные люди это все граждане америки или только белое население желательно англо-саксонского или немецкого происхождения?
потому что мы люди темные, в сшах конечно не бывали, мы все больше по фильмам американским ориентируемся да по новостям
а в этих фильмах и новостях к примеру представители черного населения, азиаты и латиносы как то не шибко свободны и не везде там людям гулять можно оказывается
зайдешь в богатый (белый) пригородный район то местные полицию вызовут
а зайдешь в гетто тебя бандосы выведут
свободные люди свободной страны))
у нас вот везде гулять можно (брат-2)
Артем Марусич:
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала
без персонала воообще? или рядом с кассой самообслуживания стоит сотрудник который иногда проверяет чтобы ты клал на весы именно правильный товар с правильным штрих кодом?))
потому что такие кассы и у нас почти уже во всех супрах есть
но людям по старинке легче к кассиру подойти чем париться самому пробивая штрих кодЦитата:
Добринцофф:
это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника
это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника
забей в ютюбе про воровство в американских магазинах
и в особенности что делают таким если таких воришек поймут с поличным
удивишься что советский менталитет оказывается присущ и "СВОБОДНЫМ" людям США)) Цитата:
Артем Марусич:
Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях
Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях
только уточню
свободные люди это все граждане америки или только белое население желательно англо-саксонского или немецкого происхождения?
потому что мы люди темные, в сшах конечно не бывали, мы все больше по фильмам американским ориентируемся да по новостям
а в этих фильмах и новостях к примеру представители черного населения, азиаты и латиносы как то не шибко свободны и не везде там людям гулять можно оказывается
зайдешь в богатый (белый) пригородный район то местные полицию вызовут
а зайдешь в гетто тебя бандосы выведут
свободные люди свободной страны))
у нас вот везде гулять можно (брат-2)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13746
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:46
Цитата:
закон о защите прав потребителей видать никто не открывал у вас ни продавцы не покупатели
зашел бы к вам бывший форумчанин "Сталкер" к примеру и попробуй его не обслужи
он бы твой магазин без копейки оставил засудив вас по самые гланды)))
сайлау курманов:
Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено
Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено
закон о защите прав потребителей видать никто не открывал у вас ни продавцы не покупатели
зашел бы к вам бывший форумчанин "Сталкер" к примеру и попробуй его не обслужи
он бы твой магазин без копейки оставил засудив вас по самые гланды)))
-
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