Re: Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае

Отправлено: - 10:31

На моей памяти этих левых сигарет было всегда. Коробейники их где-то достают и носят по мелким магазинам, по базарам к старушкам, во-первых они дешевле, их можно штучно продавать, а папиросы их нет в ассортименте официального дилера.