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≡ Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47016
Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 10:31
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Четыре факта торговли сигаретами, непрошедшими маркировку акцизами, выявили сотрудники управления государственных доходов по Костанаю 6 июня на центральном рынке.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6146
Re: Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 10:31
#1
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На моей памяти этих левых сигарет было всегда. Коробейники их где-то достают и носят по мелким магазинам, по базарам к старушкам, во-первых они дешевле, их можно штучно продавать, а папиросы их нет в ассортименте официального дилера.
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