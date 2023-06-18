НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47016
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9372
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:32
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ато у вора модный патриотический спортивный костюм)

нее, уже не модно... хде латиница? QAZAQSTAN
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
870
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 12:33
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое

[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:34]
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1229
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:55
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо

а если мой рюкзак не помещается в этот мелкий шкафчик? а в рюкзаке личные вещи, что показывать я не имею желания кому-то постороннему. Или достаточно ценные, а замки на этих шкафчиках такие себе, и ответственности магазин за сохранность вещей не несет.
Как уже выше заметили, уносят то обычно под одеждой/в карманах, а не те, кто идет с рюкзаком за спиной.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15784
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 13:24
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое

Таким макаром контролеры могут наводчиками для ограблений работать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26759
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 14:39
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воровать легко, особенно когда с тобой дети, две коляски, одна для ребенка, и зимняя одежда.
Там 100 процентов можно унести что то дорогое..
Одежду то не проверяют.
Я так на пивзаводе, когда водочный был там цех, костюм одевал в жару, потом во внутренний карман пихал водку, и нес с собой мимо охраны, уже в футболке, за которую не прицепится взор охранника..
Такая же система, но только устаревшая, но действенная и надежная, осталась и сейчас..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26759
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 14:42
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мелочи так постоянно.
Дети туда сюда бегают, схватят что то, и потом пробегают мимо кассы..
Сейчас уже отучили своего.
А кто не отучил..
Профайл
I
§ In_short
(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
1
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 16:24
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это здесь вообще причём?
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
488
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 20.06.23 - 08:32
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже очень стыдная штука. Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях :(
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
488
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 20.06.23 - 08:42
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала, только такими все 4 года и пользовался. А сейчас уже и на заправках такие кассы вводят. Есть сеть заправок Wawa, она уже вроде полностью перешла на роботов (в том смысле, что на всех заправках они есть, но есть и старомодные кожаные). во всех других сетях, если делают ремонт - обязательно ставят робота
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9432
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 09:37
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала,

Здесь то же есть кассы самообслуживания,но на мой взгляд наше общество ещё не готово к такому и будет ли готово через время не понятно, была надежда на молодёжь,но и они тащят по немногу,всё таки это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6146
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:25
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но зная что сайлау владелец магазинчика удивляться нечему
Когда я работал обычным продавцом за прилавком почти пятнадцать лет, бывало хамоватых покупателей я не обслуживал от слова вообще, просто игнорировал и не обращал внимание, те простояв несколько минут уходили восвояси. Так поступали и мои работники, за это я нисколько не ругал. Зато стало тихо и спокойно, никто не качал права. Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13746
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:42
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала

без персонала воообще? или рядом с кассой самообслуживания стоит сотрудник который иногда проверяет чтобы ты клал на весы именно правильный товар с правильным штрих кодом?))
потому что такие кассы и у нас почти уже во всех супрах есть
но людям по старинке легче к кассиру подойти чем париться самому пробивая штрих кодЦитата:
Добринцофф:
это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника

забей в ютюбе про воровство в американских магазинах
и в особенности что делают таким если таких воришек поймут с поличным
удивишься что советский менталитет оказывается присущ и "СВОБОДНЫМ" людям США)) Цитата:
Артем Марусич:
Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях

только уточню
свободные люди это все граждане америки или только белое население желательно англо-саксонского или немецкого происхождения?
потому что мы люди темные, в сшах конечно не бывали, мы все больше по фильмам американским ориентируемся да по новостям
а в этих фильмах и новостях к примеру представители черного населения, азиаты и латиносы как то не шибко свободны и не везде там людям гулять можно оказывается
зайдешь в богатый (белый) пригородный район то местные полицию вызовут
а зайдешь в гетто тебя бандосы выведут
свободные люди свободной страны))

у нас вот везде гулять можно (брат-2)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13746
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 20.06.23 - 10:46
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Любой хозяйн вправе отказать своему покупателю в обслуживании, это законом не запрещено

закон о защите прав потребителей видать никто не открывал у вас ни продавцы не покупатели
зашел бы к вам бывший форумчанин "Сталкер" к примеру и попробуй его не обслужи
он бы твой магазин без копейки оставил засудив вас по самые гланды)))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS