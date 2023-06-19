Отправлено: - 14:53

Народ стал толпиться, но обошлось без давки. Примерно через 15 минут от угощений ничего не осталось.

Цитата:Еды было мало как видим..Город что, обеднеет, если на такие мероприятия будет больше денег выдаваться на угощения?Они там своим личным гостям сами что ли дают саркыт по одному баурсаку или конфетке?Это да, это позор нашему гостепреимству, о котором так много говорили, или врали получается?