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≡ Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в Костанае вернулось на городской пляж. Как отмечали?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47016
Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в Костанае вернулось на городской пляж. Как отмечали?
Отправлено: 19.06.23 - 14:53
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- Неделю назад мы просили Всевышнего о дожде! Но на сегодняшний праздник мы попросили дождь отойти немного в сторону - мы молились Аллаху, чтобы он закончился, - рассказал председатель этнокультурного объединения «Дуслык» Ринад БЕКТЕМИРОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26759
Re: Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в...
Отправлено: 19.06.23 - 14:53
#1
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Цитата:
Народ стал толпиться, но обошлось без давки. Примерно через 15 минут от угощений ничего не осталось.


Еды было мало как видим..
Город что, обеднеет, если на такие мероприятия будет больше денег выдаваться на угощения?
Они там своим личным гостям сами что ли дают саркыт по одному баурсаку или конфетке?
Это да, это позор нашему гостепреимству, о котором так много говорили, или врали получается?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1237
Re: Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в...
Отправлено: 19.06.23 - 16:09
#2
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Цитата:
Вообще меня зовут Якупова Венера Каримовна, а по=русски - Бондаренко Вера Александровна, такой у меня псевдоним

Источник:


Короче агент MИ-6 Джеймс Бонд ..007 )))
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3040
Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в Костанае вернулось на городской пляж. Как отмечали?
Отправлено: 20.06.23 - 09:41
#3
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Цитата:

ообще меня зовут Якупова Венера Каримовна, а по-русски - Бондаренко Вера Александровна,

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
MИ-6 Джеймс Бонд ..007 ))

Насчет фамилии тут все банально - вышла замуж и стала Бондаренко. А насчет имени и отчества, то как бы стрёмно стеснятся стесняться их национального звучания.

[Исправлено: юля елиссева, 20.06.2023 - 09:41]
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