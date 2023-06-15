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≡ Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47016
Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев пояснил, почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара. С вопросом к вице-министру МЧС журналисты обратились в кулуарах Сената.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
488
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 20.06.23 - 09:24
#15
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Кто такой Джон Голт?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6146
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 20.06.23 - 10:43
#16
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Учитывая результат на выходе, оно того стоило
Поэтому убили полстраны
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