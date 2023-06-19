Отправлено: - 08:01

- Вопрос по неработающим лифтам справедливый, - ответил Жундубаев, - но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.

Согласно исследованию Хэла Аркеса большинство потребителей в ситуациях понесённых невозвратных затрат, проводя выбор между выгодным, но дешёвым, с одной стороны, и невыгодным, но дорогим и частично оплаченным, с другой, — предпочитают последнее. Величина понесённых в прошлом затрат мотивирует их в большей степени, чем объективная польза и общая рациональность затрат. Таким образом, большинство людей не игнорируют невозвратные затраты при принятии решений

[Исправлено: Артем Марусич, 20.06.2023 - 08:19]

Цитата:Вот кто пешком в магазин не ходит… И ногу не ломал. По нашему городу, вообще на коляске не проехать. Я на коляске спокойно проехал в соседний штат, вылетел из США, провел день в Дубаи, даже пересел в Астане на самолет до Костаная. А как только самолет сел - я встретил первые ступеньки (впервые за пол земного шара). Прямо на трапе. В Костанае нет ни «Рукава» ни лифта. 2 из двух реабилитаций в Тобыле (внимание) НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ!!! БЕЗ ЛИФТОВ!!! Тупость же?Это называется «Ловушка невозвратных затрат».Цитата:Типа, ну, учудили канеш, реабилитации на втором этаже без лифтов, но чтож теперь? В другом месте строить? Ведь уже, столько денег было вложено. Пусть уж остаются, там где есть.И народ ГОДАМИ. Буквально вынужден ползать по лестницам. В прямом смысле слова. У нас все было принято, отсталые страны называть «Африкой», но там уже не везде ТАК плохо. В некоторых странах откровенно тупые руководители не могут выиграть выборы (по причине своей тупости).У меня только один вопрос… Ну ладно, тот аким, что построил этой фигни в Костанае, ему, наверное, признать свою ошибку было тяжело, а даже если и смог бы признать, то работала бы «Ловушка».Но новый то аким? Вот он видит, что в городе стоят бесполезные, неудобные штуки, которыми никто и нигде не пользуется, мы можем опираться на столетний опыт всей планеты и просто снести их и запретить устанавливать такие штуки в будущем.Но наш аким, хочет заставить людей делать то, чего они не хотят делать (и это ему известно), под угрозой штрафов. Зачем? Власти сделали неудобную, ненужную и дорогую штуку, они пусть ее и убирают.Это вообще как? А давайте, заставим акима, каждый его рабочий день, переходить по этому переходу, с двумя 16-ти килограммовыми гирями, а если какой день пропустит, то штрафовать.