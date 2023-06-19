«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
О том, что костанайцы игнорируют этот переход в окрестностях ТРЦ Kostanay Plaza, говорили сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате. Аким Костаная потребовал от полиции жестких мер к пешеходам-нарушителям ПДП. Читать новость
Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется. А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)). На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).
Наверное не ПДП, а написать в тексте ПДД. К примеру, я хочу перейти дорогу с велосипедом? Через светофор на Гагарина-Авиационная, но там нет зебры на асфальте, ты должен ждать 3 светофора (перейти Авиационную, потом Гагарина, снова Авиационную). Это крайне неудобно из-за потери большого количества времени. Поэтому нужно сделать тротуар и зебру там. А если с коляской, то очень далеко пешком идти, чтобы перейти дорогу
но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.
Ну это же откровенная ложь.. Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент? Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой. Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?
Один полупридурь придумал этот переход, другие его защищают.. в итоге горожане должны страдать и платить штрафы.. это нормально? Ну другой полупридурь придумал двойные полоски по городу нарисовать, ну так захотелось ему.. в итоге опять страдают жители города.. как же окретинились административные органы..
- Вопрос по неработающим лифтам справедливый, - ответил Жундубаев, - но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.
Вот кто пешком в магазин не ходит… И ногу не ломал. По нашему городу, вообще на коляске не проехать. Я на коляске спокойно проехал в соседний штат, вылетел из США, провел день в Дубаи, даже пересел в Астане на самолет до Костаная. А как только самолет сел - я встретил первые ступеньки (впервые за пол земного шара). Прямо на трапе. В Костанае нет ни «Рукава» ни лифта. 2 из двух реабилитаций в Тобыле (внимание) НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ!!! БЕЗ ЛИФТОВ!!! Тупость же?
Это называется «Ловушка невозвратных затрат».
Цитата:
Согласно исследованию Хэла Аркеса большинство потребителей в ситуациях понесённых невозвратных затрат, проводя выбор между выгодным, но дешёвым, с одной стороны, и невыгодным, но дорогим и частично оплаченным, с другой, — предпочитают последнее. Величина понесённых в прошлом затрат мотивирует их в большей степени, чем объективная польза и общая рациональность затрат. Таким образом, большинство людей не игнорируют невозвратные затраты при принятии решений
Типа, ну, учудили канеш, реабилитации на втором этаже без лифтов, но чтож теперь? В другом месте строить? Ведь уже, столько денег было вложено. Пусть уж остаются, там где есть.
И народ ГОДАМИ. Буквально вынужден ползать по лестницам. В прямом смысле слова. У нас все было принято, отсталые страны называть «Африкой», но там уже не везде ТАК плохо. В некоторых странах откровенно тупые руководители не могут выиграть выборы (по причине своей тупости).
У меня только один вопрос… Ну ладно, тот аким, что построил этой фигни в Костанае, ему, наверное, признать свою ошибку было тяжело, а даже если и смог бы признать, то работала бы «Ловушка».
Но новый то аким? Вот он видит, что в городе стоят бесполезные, неудобные штуки, которыми никто и нигде не пользуется, мы можем опираться на столетний опыт всей планеты и просто снести их и запретить устанавливать такие штуки в будущем.
Но наш аким, хочет заставить людей делать то, чего они не хотят делать (и это ему известно), под угрозой штрафов. Зачем? Власти сделали неудобную, ненужную и дорогую штуку, они пусть ее и убирают.
Это вообще как? А давайте, заставим акима, каждый его рабочий день, переходить по этому переходу, с двумя 16-ти килограммовыми гирями, а если какой день пропустит, то штрафовать.
ИМХО нужно менять риторику, и спрашивать «КОГДА власть начнет исправлять ошибки прошлой власти, в частности закопает и снесет подземные и надземные переходы» Ну и если людям после институтов не нужно будет ползком в реабилитацию ползти у всех на глазах - тоже будет хорошо.
Предлагаю кстати, с психическими больными обменяться, у них проблемы не физические в основном - мало кому ступеньки неудобства доставят.
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