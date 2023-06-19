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ACROS:

и их не надо к этому привлекать.

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2023 - 00:06]

Цитата:А их никто и не привлекает.Совершенно добровольно -Просто у них свои возможности в борьбе за справедливость.ПС - Цитата из статьи //Лепс заявил о необходимости оказывать поддержку российским военным. «Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был на Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе», – сказал он.//