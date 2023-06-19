НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47015
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что костанайцы игнорируют этот переход в окрестностях ТРЦ Kostanay Plaza, говорили сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате. Аким Костаная потребовал от полиции жестких мер к пешеходам-нарушителям ПДП.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15784
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может, городу стоит пойти на компромисс и все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.

Источник:

Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется.
А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)).
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:18]

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:22]
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3037
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 12:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, если бы не кизильник, никто бы не обратил внимания на эту проблему.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
870
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное не ПДП, а написать в тексте ПДД.
К примеру, я хочу перейти дорогу с велосипедом? Через светофор на Гагарина-Авиационная, но там нет зебры на асфальте, ты должен ждать 3 светофора (перейти Авиационную, потом Гагарина, снова Авиационную). Это крайне неудобно из-за потери большого количества времени. Поэтому нужно сделать тротуар и зебру там. А если с коляской, то очень далеко пешком идти, чтобы перейти дорогу

[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:44]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9372
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода

там уже и аптеки нет и давно все зас...но, облезло и исписано. Хоть убирают.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3037
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 12:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
:
полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте,

Психика полицейских, которые будут там дежурить, не выдержит такого потока матов и проклятий.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6142
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 13:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть эскалатор установят, по ступенькам уже нет сил топать или подземный пусть роят, там можно и бизнес привлечь, киоски и прочее
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
547
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 14:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть проанализировать, изучить вопрос - это не то
Главное - это Цитата:
Но знака разрешающего нет, ходить запрещено, значит, полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте, 


Нормально сделать без последствий это сложно, а вот штраф выписать...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 15:05
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.


Ну это же откровенная ложь..
Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент?
Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой.
Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4325
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 19:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
как раб


Это не про нас, очевидно, а про будущего осеннего визитёра в Костанай - раба галер.

Цитата://все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.//

Есть же уже один и НЕРАБОТАЮЩИЙ толком надземный переход - для чего строить второй и притом рядом с первым??? Нью Архимед !!!

Цитата:
vofkakst:
а вот штраф выписать...


1 700 000 000 тенге плана доведенного до ДП области, для пополнения бюджета - надо выполнять эту цифру!!!
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
137
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 20.06.23 - 00:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один полупридурь придумал этот переход, другие его защищают.. в итоге горожане должны страдать и платить штрафы.. это нормально? Ну другой полупридурь придумал двойные полоски по городу нарисовать, ну так захотелось ему.. в итоге опять страдают жители города.. как же окретинились административные органы..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS