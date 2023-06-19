«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
О том, что костанайцы игнорируют этот переход в окрестностях ТРЦ Kostanay Plaza, говорили сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате. Аким Костаная потребовал от полиции жестких мер к пешеходам-нарушителям ПДП. Читать новость
Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется. А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)). На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).
Наверное не ПДП, а написать в тексте ПДД. К примеру, я хочу перейти дорогу с велосипедом? Через светофор на Гагарина-Авиационная, но там нет зебры на асфальте, ты должен ждать 3 светофора (перейти Авиационную, потом Гагарина, снова Авиационную). Это крайне неудобно из-за потери большого количества времени. Поэтому нужно сделать тротуар и зебру там. А если с коляской, то очень далеко пешком идти, чтобы перейти дорогу
но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.
Ну это же откровенная ложь.. Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент? Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой. Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?
Один полупридурь придумал этот переход, другие его защищают.. в итоге горожане должны страдать и платить штрафы.. это нормально? Ну другой полупридурь придумал двойные полоски по городу нарисовать, ну так захотелось ему.. в итоге опять страдают жители города.. как же окретинились административные органы..
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