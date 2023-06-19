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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 17:53
#6706
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МЕРЗКОЕ УБИЙСТВО РЕБЕНКА
Шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине
МВД по Донецкой народной республике сообщило в своем Telegram-канале о гибели шестилетней девочки, которая подорвалась на украинской мине в районе города Волноваха.
«В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки», — сказано в сообщении.По информации ведомства, на протяжении двух суток со стороны Украины по селу Новопетриковка производился обстрел минами. Одна из них упала во двор дома, где проживала семья ребенка. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошел взрыв и она получила многочисленные травмы.

Уточняется, что родители отвезли пострадавшую в медицинский пункт, расположенный в селе Азов, а после она была доставлена в Мариуполь. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.

19 июня в экстренных службах ДНР заявляли, что в результате обстрела города Волноваха, совершенного Вооруженными силами Украины, как минимум восемь человек получили ранения. Отмечалось, что некоторые снаряды упали в районе станции переливания крови.В этот же день в ДНР сообщали, что украинские войска в 9:10 мск выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивной системы залпового огня.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 19:36
#6707
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Цитата:
yudjin:
Не могу понять, от чего это зависит.


Вкусы у казахов меняются, притом еженочно: - вчера нравился Лепс, Галкин и Лорак - сегодня НИКТО; вчера Никто не нравился - сегодня тоже НИКТО.
Походу казахи решили, вернее КТО ТО наверху, решил: - ни приглашать ни ТЕХ, ни ЭТИХ: - пусть поют, танцуют, фиглярничают у себя, на своих родинах, на своих палестинах и землях обетованных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 20:07
#6708
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Цитата:
ACROS:
Лепс будет выступать под Алматой нашем местном Лас-Вегасе. 8 июля. Местные говорят он тут чуть ли не каждый месяц в казино выступает)) залить фото
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 20:36
#6709
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Цитата:
111:
Казахи добились своего, заставили отменить концерт путиниста Лепса в Конаеве

Зато политически безграмотные тайцы с удовольствием поют его песни в местных барах.



[Исправлено: Добринцофф, 19.06.2023 - 20:40]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 21:24
#6710
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Цитата:
Добринцофф:
Читаю в инете коменты с разных сайтов. Пришёл к выводу что у нас в стране все за нацизм. Скоро будут вместо памятнику Пушкина ставить бандере. Зеленского пригласят на открытие. Вобщем Вашингтон и у нас работает. Подозреваю как бы не пришлось последним порядочным людям уезжать. :-(
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 22:00
#6711
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Цитата:
Vit:
у нас в стране все за нацизм

Ну, за всех я не стал бы расписываться. То, что сторонники украинского нацизма громче и больше всех истерят в сетях, не значит, что они - всё население Казахстана. Просто их лучше всех слышно.

[Исправлено: Skeptic, 19.06.2023 - 22:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 22:05
#6712
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Цитата:
Добринцофф:
Зато политически безграмотные тайцы с удовольствием поют его песни в местных барах.

Ну был бы я тайцем, мне тоже было бы плевать на русских, украинцев, казахов, хоть все бы перестреляли друг друга, для меня как для тайца это было бы лучше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 22:25
#6713
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Мда уж..
Пятихатка..



Кто там фейкометам новость прислал, какой военкор, не Поздняков ли?
Впрочем как были они фейкометами тут, так и остались..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 22:28
#6714
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Немного не военной тематики



⚡️Педофил-рецидивист, судимый 6 раз, изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно в Москве.Педофил.Рецидивист.Судимый 6 раз.Спокойно живёт в Москве.Делает, что хочет.А государству плевать.Государство занято борьбой с теми, кто держит плакат "нет войне".Ватное болото

[Исправлено: 111, 19.06.2023 - 22:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 22:30
#6715
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Сколько Героев СВО теперь.
Молодцы!

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 23:24
#6716
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Цитата:
Vit:
Лепс будет выступать под Алматой нашем местном Лас-Вегасе.


Да, пусть поёт, ради Бога: - артистам ВООБЩЕ не надо лезть в политику и их не надо к этому привлекать.
Пусть киряет и поёт - от него больше и НИЧЕГО не надо и не требуется - за это его и любят.
Мне его песни нравяться: - и рюмка водки и уеду в Лондон.

[Исправлено: ACROS, 19.06.2023 - 23:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.23 - 23:53
#6717
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Кто то тут радовался что в мае убили Залужного..
Скорбим.
Именно при нем боевики ВСУ попали в ловушку на харьковском направлении, думают что освободили и Сумскую и харьковскую и киевскую область, а ведь это ловушка РФ, как в Пятихатках сегодня..

Прощай.



На дату прошу не смотреть, она того года..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 00:01
#6718
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Цитата:
ACROS:
и их не надо к этому привлекать.

А их никто и не привлекает.
Совершенно добровольно -
Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ
Просто у них свои возможности в борьбе за справедливость.
ПС - Цитата из статьи //Лепс заявил о необходимости оказывать поддержку российским военным. «Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был на Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе», – сказал он.//

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2023 - 00:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 00:32
#6719
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Хм
Все так Пятихатки закрашены даже не серой зоной..
Эх..
Уважаемый фейкомет..



Кстати, а разве Уважаемые фейкометы бывают?
Ну как видим да..
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