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А поскольку речь идет все же об истории города Костаная, отраженной в названиях улиц, то почему бы одну из приличных улиц не назвать именем генерал-губернатора Александра Константиновича? Это он с комиссией выбрал место для строительства нового города летом 1879 года. Если у кого-то изжога от одного упоминания о советской власти, то Константинович жил задолго до революции и большевиков.

Цитата:и что если жил до большевиков он теперь автоматом хороший человек?)имперский чиновникколонизаторучастник колонизаторского похода в среднюю азию для покорения местныхпри советской власти не решились его именем улицу назвать даже со всеми ИЗМАМИ того что называли тут все в основном в угоду русскоязычному перевезенному сюда населениюсоветской власти он не нравился а зачем он нам? чтобы потешить самолюбие парочки закомплексованных националистов которые уехав за кордон будут нудить что смотрите-смотрите кто у вас там основатель города! это НАШ НАШ! (потомки крестьян всегда почему то хотят приобщения к имперским офицерам ну да ладно это их комплексы)вот как раз если бы не было никаких истерик у соседней страны насчет земель то можно было бы поднять вопрос об мемориальной табличке и.т.д.но пока я не наблюдаю чтобы соседи проявляли благоразумие в деле почтительного отношения к истории особенно сопредельных с ними народова раз так то и народы эти не обязаны чтить историю соседейОНО не нужно, не выгодно и сейчас уже и ОПАСНО