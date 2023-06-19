МЕРЗКОЕ УБИЙСТВО РЕБЕНКА Шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине МВД по Донецкой народной республике сообщило в своем Telegram-канале о гибели шестилетней девочки, которая подорвалась на украинской мине в районе города Волноваха. «В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки», — сказано в сообщении.По информации ведомства, на протяжении двух суток со стороны Украины по селу Новопетриковка производился обстрел минами. Одна из них упала во двор дома, где проживала семья ребенка. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошел взрыв и она получила многочисленные травмы.
Уточняется, что родители отвезли пострадавшую в медицинский пункт, расположенный в селе Азов, а после она была доставлена в Мариуполь. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.
19 июня в экстренных службах ДНР заявляли, что в результате обстрела города Волноваха, совершенного Вооруженными силами Украины, как минимум восемь человек получили ранения. Отмечалось, что некоторые снаряды упали в районе станции переливания крови.В этот же день в ДНР сообщали, что украинские войска в 9:10 мск выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивной системы залпового огня.
Вкусы у казахов меняются, притом еженочно: - вчера нравился Лепс, Галкин и Лорак - сегодня НИКТО; вчера Никто не нравился - сегодня тоже НИКТО. Походу казахи решили, вернее КТО ТО наверху, решил: - ни приглашать ни ТЕХ, ни ЭТИХ: - пусть поют, танцуют, фиглярничают у себя, на своих родинах, на своих палестинах и землях обетованных.
Читаю в инете коменты с разных сайтов. Пришёл к выводу что у нас в стране все за нацизм. Скоро будут вместо памятнику Пушкина ставить бандере. Зеленского пригласят на открытие. Вобщем Вашингтон и у нас работает. Подозреваю как бы не пришлось последним порядочным людям уезжать.
⚡️Педофил-рецидивист, судимый 6 раз, изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно в Москве.Педофил.Рецидивист.Судимый 6 раз.Спокойно живёт в Москве.Делает, что хочет.А государству плевать.Государство занято борьбой с теми, кто держит плакат "нет войне".Ватное болото
Vit: Лепс будет выступать под Алматой нашем местном Лас-Вегасе.
Да, пусть поёт, ради Бога: - артистам ВООБЩЕ не надо лезть в политику и их не надо к этому привлекать. Пусть киряет и поёт - от него больше и НИЧЕГО не надо и не требуется - за это его и любят. Мне его песни нравяться: - и рюмка водки и уеду в Лондон.
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