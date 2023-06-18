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Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:04
Цитата:
Что вложено в смысл твоей фразы на цитату? Что ровно наоборот? Что казах будет инициатором переименования улицы, названной в честь казахского деятеля именем гипотетического Пушкина? Или в чем наоборот? Только перед ответом проспись, пожалуйста!
111:
Будет, но ровно наоборот. Все мы помним, Нурсияние..
Будет, но ровно наоборот. Все мы помним, Нурсияние..
Что вложено в смысл твоей фразы на цитату? Что ровно наоборот? Что казах будет инициатором переименования улицы, названной в честь казахского деятеля именем гипотетического Пушкина? Или в чем наоборот? Только перед ответом проспись, пожалуйста!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:06
Цитата:
Конечно, не будет. В стране должны знать своих исторических героев. А если этого не будет - патриотизм будет стремится к нулю и орда ономастов останется без работы.
Чем их занять?
Гога:
Конечно, не будет. В стране должны знать своих исторических героев. А если этого не будет - патриотизм будет стремится к нулю и орда ономастов останется без работы.
Чем их занять?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 304
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 04:41
Редакция нечаянно удалила, задублирую:
Что ещё не понятно? Бетонные столбы меняют на жестяные, деревья пилят, названия с фамилиями людей которые развешивали трупы ханов, беков и баев, очень напрягает, нонешних баев, беков и ханов, этакая фантомная боль. И по факту, выборы показали, что 90 процентам начхать, что происходит в городе и в стране, остальные 10 процентов, это и есть пополизы власти.А про Елбасы, так это кто-то из Костанайской элиты - сказал, что была степь, а пришёл Назарбаев и построил с нуля весь Казахстан, и Костанай с дизельным заводом в частности.
Что ещё не понятно? Бетонные столбы меняют на жестяные, деревья пилят, названия с фамилиями людей которые развешивали трупы ханов, беков и баев, очень напрягает, нонешних баев, беков и ханов, этакая фантомная боль. И по факту, выборы показали, что 90 процентам начхать, что происходит в городе и в стране, остальные 10 процентов, это и есть пополизы власти.А про Елбасы, так это кто-то из Костанайской элиты - сказал, что была степь, а пришёл Назарбаев и построил с нуля весь Казахстан, и Костанай с дизельным заводом в частности.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9372
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 09:55
Цитата:
Этим вы признаете, что казахскому населению наплевать на полуторавековую историю города или это из вредности "лишь бы не москальское"?
ACROS:
Ни один казах, какую бы он должность не занимал, не станет инициатором подобной акции и вообще делать что то подобное в этом роде.
Ни один казах, какую бы он должность не занимал, не станет инициатором подобной акции и вообще делать что то подобное в этом роде.
Этим вы признаете, что казахскому населению наплевать на полуторавековую историю города или это из вредности "лишь бы не москальское"?
С
Старик Ромуальдыч
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 12:03
Цитата:
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса
yudjin:
лишь бы не москальское
лишь бы не москальское
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 14:13
Цитата:
Да, признаю: - но не вредность и наплевать.
Что то другое- что сидит внутри меня, внутри вас, татарина, немца, латыша, киргиза, узбека - своё, чисто национальное, именно национальное, а не националистическое. Как бы и что бы мы не говорили о дружбе народов, толерантности, терпимости, сплочённости и прочее, любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.
Вот вы, столько лет живёте в Казахстане, но всегда ( сужу по вашим публикациям и постам) ставите свою нацию и свою историческую родину выше казахов и выше Казахстана. И это будет делать ЛЮБОЙ человек нетитульной нации, проживающий в Казахстане, и это нормальное явление для любого человека любой нации.
Я выражаю своё личное мнение, оно может кому нравиться, кому то нет, но это моё мнение.
Конечно, надо выделить как то этого Константиновича- как основателя города, если это действительно так и всё сказанное автором соответствует историческим данным- назвать улицу, установить памятную доску - но, для этого
нужен ИНИЦИАТИВНЫЙ русскоязычный человек, вхожий во власть и с большими деньгами, а не пиз....ол какой то.
Названы же именем ЕБЛН улицы и в Армении, и в Азербайджане и в Киргизии - значит и именами русскоязычных тоже можно назвать улицы в Казахстане.
Дерзайте, и путь осилит идущий.
P.S. Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.
[Исправлено: ACROS, 18.06.2023 - 14:15]
yudjin:
признаете,
признаете,
Да, признаю: - но не вредность и наплевать.
Что то другое- что сидит внутри меня, внутри вас, татарина, немца, латыша, киргиза, узбека - своё, чисто национальное, именно национальное, а не националистическое. Как бы и что бы мы не говорили о дружбе народов, толерантности, терпимости, сплочённости и прочее, любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.
Вот вы, столько лет живёте в Казахстане, но всегда ( сужу по вашим публикациям и постам) ставите свою нацию и свою историческую родину выше казахов и выше Казахстана. И это будет делать ЛЮБОЙ человек нетитульной нации, проживающий в Казахстане, и это нормальное явление для любого человека любой нации.
Я выражаю своё личное мнение, оно может кому нравиться, кому то нет, но это моё мнение.
Конечно, надо выделить как то этого Константиновича- как основателя города, если это действительно так и всё сказанное автором соответствует историческим данным- назвать улицу, установить памятную доску - но, для этого
нужен ИНИЦИАТИВНЫЙ русскоязычный человек, вхожий во власть и с большими деньгами, а не пиз....ол какой то.
Названы же именем ЕБЛН улицы и в Армении, и в Азербайджане и в Киргизии - значит и именами русскоязычных тоже можно назвать улицы в Казахстане.
Дерзайте, и путь осилит идущий.
P.S. Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.
[Исправлено: ACROS, 18.06.2023 - 14:15]
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 26745
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 15:17
Цитата:
Ответить пред Богом?
Странно..
Все мы ответим перед ним.
И ты и я.
Только зачем забегать вперед?
Мишаня:
Только перед ответом
Только перед ответом
Ответить пред Богом?
Странно..
Все мы ответим перед ним.
И ты и я.
Только зачем забегать вперед?
Г
Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 16:14
Цитата:
Лишь бы эти берега не были попутаны!
Когда руководитель частной сферы нанимает например, тракториста, он руководствуется деловыми качествами или национальностью?
Почему тогда в государственной сфере, всё наоборот?
Цитата:
Кстати, для вас есть разница?
ACROS:
любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.
любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.
Лишь бы эти берега не были попутаны!
Когда руководитель частной сферы нанимает например, тракториста, он руководствуется деловыми качествами или национальностью?
Почему тогда в государственной сфере, всё наоборот?
Цитата:
ACROS:
Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.
Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.
Кстати, для вас есть разница?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 22:25
Цитата:
Спросите у акимов или у кого повыше.
Цитата:
Абсалютно, никакой, что Константинович, что Иванов; впрочем как и для вас нет разницы, например, между Баглановой и Тулегеновой.
Старик Ромуальдыч:
в государственной сфере, всё наоборот
в государственной сфере, всё наоборот
Спросите у акимов или у кого повыше.
Цитата:
Старик Ромуальдыч:
для вас есть разница?
для вас есть разница?
Абсалютно, никакой, что Константинович, что Иванов; впрочем как и для вас нет разницы, например, между Баглановой и Тулегеновой.
Г
Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 22:36
Цитата:
То есть ваш совет, относительно что можно собраться и требовать, здесь применить нельзя!?
Феерично!
Давать предложения и тут же как с@пля из носа, уходить от прямого ответа.
Цитата:
Тогда к чему ваш вопрос?
ACROS:
Спросите у акимов или у кого повыше.
Спросите у акимов или у кого повыше.
То есть ваш совет, относительно что можно собраться и требовать, здесь применить нельзя!?
Феерично!
Давать предложения и тут же как с@пля из носа, уходить от прямого ответа.
Цитата:
ACROS:
Абсалютно, никакой
Абсалютно, никакой
Тогда к чему ваш вопрос?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13743
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 09:56
Цитата:
Цитата:
товарищ денисов как то тихонько умолчал что переименовать решили самую главную улицу которая греет душу любому чекисту)
улицу основателя кгб-кнб-дзержинского
кнбшники до сих пор портреты его у себя держат, моляться на его бюсты и зачитваются биографией
поэтому это очень иронично что единственным провалстным ЛОМом выразившим вопль недовольства прееименованеим стал товрищ денисов да еще и ПЫСЫ-подытожил взывая к сотруникам кнб чтобы те......чтобы те внимательно следили за теми кто покусился на главную святыню их спецслужбы)))
На сей раз улиц со знаковыми именами как будто не тронули, исчезновение улиц Уральской или Железнодорожной болезненную реакцию вряд ли вызовет. И все же
Цитата:
А вообще КНБ давно уже пора выявить инициаторов-ономастов. Думаю, что они работают по методичкам, на раскол общества
товарищ денисов как то тихонько умолчал что переименовать решили самую главную улицу которая греет душу любому чекисту)
улицу основателя кгб-кнб-дзержинского
кнбшники до сих пор портреты его у себя держат, моляться на его бюсты и зачитваются биографией
поэтому это очень иронично что единственным провалстным ЛОМом выразившим вопль недовольства прееименованеим стал товрищ денисов да еще и ПЫСЫ-подытожил взывая к сотруникам кнб чтобы те......чтобы те внимательно следили за теми кто покусился на главную святыню их спецслужбы)))
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 19:15
Цитата:
Собирайтесь - вам в этом НИКТО и НИЧТО не мешает. Но, что бы что то у вас получилось - то это навряд ли. Но, что бы НЕ НЫТЬ и НЕ СКУЛИТЬ - собирайтесь, собирайтесь и ещё раз собирайтесь. Дорогу осилит идущий.
Но, если просто, как вы изящно и деликатно выразились, соплями разбрызгивать - то скул.., пардон, то пишите, пишите, и ещё раз пишите и НИЧЕГО не получиться, кроме слабенькой статьи в НГ, написанной с чувством тяжело "исполненного" долга
то
Цитата:
Я и не задавал вопрос, что то вы путаете. Я утверждал - и оно действительно так и есть.
Гость:
применить нельз
применить нельз
Собирайтесь - вам в этом НИКТО и НИЧТО не мешает. Но, что бы что то у вас получилось - то это навряд ли. Но, что бы НЕ НЫТЬ и НЕ СКУЛИТЬ - собирайтесь, собирайтесь и ещё раз собирайтесь. Дорогу осилит идущий.
Но, если просто, как вы изящно и деликатно выразились, соплями разбрызгивать - то скул.., пардон, то пишите, пишите, и ещё раз пишите и НИЧЕГО не получиться, кроме слабенькой статьи в НГ, написанной с чувством тяжело "исполненного" долга
то
Цитата:
Гость:
к чему ваш вопрос?
к чему ваш вопрос?
Я и не задавал вопрос, что то вы путаете. Я утверждал - и оно действительно так и есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13743
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 19:59
Цитата:
и что если жил до большевиков он теперь автоматом хороший человек?)
имперский чиновник
колонизатор
участник колонизаторского похода в среднюю азию для покорения местных
при советской власти не решились его именем улицу назвать даже со всеми ИЗМАМИ того что называли тут все в основном в угоду русскоязычному перевезенному сюда населению
советской власти он не нравился а зачем он нам? чтобы потешить самолюбие парочки закомплексованных националистов которые уехав за кордон будут нудить что смотрите-смотрите кто у вас там основатель города! это НАШ НАШ! (потомки крестьян всегда почему то хотят приобщения к имперским офицерам ну да ладно это их комплексы)
вот как раз если бы не было никаких истерик у соседней страны насчет земель то можно было бы поднять вопрос об мемориальной табличке и.т.д.
но пока я не наблюдаю чтобы соседи проявляли благоразумие в деле почтительного отношения к истории особенно сопредельных с ними народов
а раз так то и народы эти не обязаны чтить историю соседей
ОНО не нужно, не выгодно и сейчас уже и ОПАСНО
А поскольку речь идет все же об истории города Костаная, отраженной в названиях улиц, то почему бы одну из приличных улиц не назвать именем генерал-губернатора Александра Константиновича? Это он с комиссией выбрал место для строительства нового города летом 1879 года. Если у кого-то изжога от одного упоминания о советской власти, то Константинович жил задолго до революции и большевиков.
и что если жил до большевиков он теперь автоматом хороший человек?)
имперский чиновник
колонизатор
участник колонизаторского похода в среднюю азию для покорения местных
при советской власти не решились его именем улицу назвать даже со всеми ИЗМАМИ того что называли тут все в основном в угоду русскоязычному перевезенному сюда населению
советской власти он не нравился а зачем он нам? чтобы потешить самолюбие парочки закомплексованных националистов которые уехав за кордон будут нудить что смотрите-смотрите кто у вас там основатель города! это НАШ НАШ! (потомки крестьян всегда почему то хотят приобщения к имперским офицерам ну да ладно это их комплексы)
вот как раз если бы не было никаких истерик у соседней страны насчет земель то можно было бы поднять вопрос об мемориальной табличке и.т.д.
но пока я не наблюдаю чтобы соседи проявляли благоразумие в деле почтительного отношения к истории особенно сопредельных с ними народов
а раз так то и народы эти не обязаны чтить историю соседей
ОНО не нужно, не выгодно и сейчас уже и ОПАСНО
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