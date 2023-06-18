Отправлено: - 14:13

yudjin:

признаете,

[Исправлено: ACROS, 18.06.2023 - 14:15]

Цитата:Да, признаю: - но не вредность и наплевать.Что то другое- что сидит внутри меня, внутри вас, татарина, немца, латыша, киргиза, узбека - своё, чисто национальное, именно национальное, а не националистическое. Как бы и что бы мы не говорили о дружбе народов, толерантности, терпимости, сплочённости и прочее, любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.Вот вы, столько лет живёте в Казахстане, но всегда ( сужу по вашим публикациям и постам) ставите свою нацию и свою историческую родину выше казахов и выше Казахстана. И это будет делать ЛЮБОЙ человек нетитульной нации, проживающий в Казахстане, и это нормальное явление для любого человека любой нации.Я выражаю своё личное мнение, оно может кому нравиться, кому то нет, но это моё мнение.Конечно, надо выделить как то этого Константиновича- как основателя города, если это действительно так и всё сказанное автором соответствует историческим данным- назвать улицу, установить памятную доску - но, для этогонужен ИНИЦИАТИВНЫЙ русскоязычный человек, вхожий во власть и с большими деньгами, а не пиз....ол какой то.Названы же именем ЕБЛН улицы и в Армении, и в Азербайджане и в Киргизии - значит и именами русскоязычных тоже можно назвать улицы в Казахстане.Дерзайте, и путь осилит идущий.P.S. Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.