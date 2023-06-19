Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47014
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
О том, что костанайцы игнорируют этот переход в окрестностях ТРЦ Kostanay Plaza, говорили сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате. Аким Костаная потребовал от полиции жестких мер к пешеходам-нарушителям ПДП.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15784
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:16
Цитата:
Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется.
А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)).
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).
[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:18]
[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:22]
Может, городу стоит пойти на компромисс и все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.
Источник:
Источник:
Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется.
А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)).
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).
[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:18]
[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:22]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3037
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 12:20
Наверное, если бы не кизильник, никто бы не обратил внимания на эту проблему.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 870
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:29
Наверное не ПДП, а написать в тексте ПДД.
К примеру, я хочу перейти дорогу с велосипедом? Через светофор на Гагарина-Авиационная, но там нет зебры на асфальте, ты должен ждать 3 светофора (перейти Авиационную, потом Гагарина, снова Авиационную). Это крайне неудобно из-за потери большого количества времени. Поэтому нужно сделать тротуар и зебру там. А если с коляской, то очень далеко пешком идти, чтобы перейти дорогу
[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:44]
К примеру, я хочу перейти дорогу с велосипедом? Через светофор на Гагарина-Авиационная, но там нет зебры на асфальте, ты должен ждать 3 светофора (перейти Авиационную, потом Гагарина, снова Авиационную). Это крайне неудобно из-за потери большого количества времени. Поэтому нужно сделать тротуар и зебру там. А если с коляской, то очень далеко пешком идти, чтобы перейти дорогу
[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:44]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9372
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Отправлено: 19.06.23 - 12:34
Цитата:
там уже и аптеки нет и давно все зас...но, облезло и исписано. Хоть убирают.
Victor Yang:
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода
На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода
там уже и аптеки нет и давно все зас...но, облезло и исписано. Хоть убирают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3037
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 12:37
Цитата:
Психика полицейских, которые будут там дежурить, не выдержит такого потока матов и проклятий.
:
полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте,
полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте,
Психика полицейских, которые будут там дежурить, не выдержит такого потока матов и проклятий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6142
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 13:54
Пусть эскалатор установят, по ступенькам уже нет сил топать или подземный пусть роят, там можно и бизнес привлечь, киоски и прочее
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 547
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 14:11
То есть проанализировать, изучить вопрос - это не то
Главное - это Цитата:
Нормально сделать без последствий это сложно, а вот штраф выписать...
Главное - это Цитата:
Но знака разрешающего нет, ходить запрещено, значит, полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте,
Нормально сделать без последствий это сложно, а вот штраф выписать...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26745
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 15:05
Цитата:
Ну это же откровенная ложь..
Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент?
Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой.
Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?
но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.
Ну это же откровенная ложь..
Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент?
Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой.
Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4324
Re: «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 19.06.23 - 19:47
Цитата:
Это не про нас, очевидно, а про будущего осеннего визитёра в Костанай - раба галер.
Цитата://все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.//
Есть же уже один и НЕРАБОТАЮЩИЙ толком надземный переход - для чего строить второй и притом рядом с первым??? Нью Архимед !!!
Цитата:
1 700 000 000 тенге плана доведенного до ДП области, для пополнения бюджета - надо выполнять эту цифру!!!
111:
как раб
как раб
Это не про нас, очевидно, а про будущего осеннего визитёра в Костанай - раба галер.
Цитата://все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.//
Есть же уже один и НЕРАБОТАЮЩИЙ толком надземный переход - для чего строить второй и притом рядом с первым??? Нью Архимед !!!
Цитата:
vofkakst:
а вот штраф выписать...
а вот штраф выписать...
1 700 000 000 тенге плана доведенного до ДП области, для пополнения бюджета - надо выполнять эту цифру!!!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
|Зарегистрированные пользователи: vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать