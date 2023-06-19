НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся дожди и грозы. В довесок - шквал и град
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47014
В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся дожди и грозы. В довесок - шквал и град
Отправлено: 19.06.23 - 17:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, во вторник ночью на севере и востоке, днём на всей северной половине области ожидается дождь, гроза, на западе - шквал и град. В среду дождь с грозой, шквалом и градом прогнозируется на севере и востоке области.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26745
Re: В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся...
Отправлено: 19.06.23 - 17:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается не зря коров резали, теперь за это вознаградится все, и будет в несколько раз коров больше, у тех, кто давал жертвоприношение.
Кто просто понтовался, будет понтоваться и дальше..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4324
Re: В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся...
Отправлено: 19.06.23 - 19:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
понтовался

Цитата:
111:
понтоваться


Понтовался и понтоваться - это как понять ??
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
342
Re: В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся...
Отправлено: 19.06.23 - 19:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
, у тех, кто давал жертвоприношение.

это чё язычество?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
342
Re: В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся...
Отправлено: 19.06.23 - 19:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....у нас холодно дожди а в европе жара,в испании сейчас 45 град. Клубника сладкая.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS