Re: В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся...

Отправлено: - 17:35

Получается не зря коров резали, теперь за это вознаградится все, и будет в несколько раз коров больше, у тех, кто давал жертвоприношение.

Кто просто понтовался, будет понтоваться и дальше..