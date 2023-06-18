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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
 
 
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1050
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:04
#15
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Цитата:
111:
Будет, но ровно наоборот. Все мы помним, Нурсияние..

Что вложено в смысл твоей фразы на цитату? Что ровно наоборот? Что казах будет инициатором переименования улицы, названной в честь казахского деятеля именем гипотетического Пушкина? Или в чем наоборот? Только перед ответом проспись, пожалуйста!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1050
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:06
#16
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Цитата:
Гога:

Конечно, не будет. В стране должны знать своих исторических героев. А если этого не будет - патриотизм будет стремится к нулю и орда ономастов останется без работы.
Чем их занять?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
304
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 04:41
#17
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Редакция нечаянно удалила, задублирую:

Что ещё не понятно? Бетонные столбы меняют на жестяные, деревья пилят, названия с фамилиями людей которые развешивали трупы ханов, беков и баев, очень напрягает, нонешних баев, беков и ханов, этакая фантомная боль. И по факту, выборы показали, что 90 процентам начхать, что происходит в городе и в стране, остальные 10 процентов, это и есть пополизы власти.А про Елбасы, так это кто-то из Костанайской элиты - сказал, что была степь, а пришёл Назарбаев и построил с нуля весь Казахстан, и Костанай с дизельным заводом в частности.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9372
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 09:55
#18
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Цитата:
ACROS:
Ни один казах, какую бы он должность не занимал, не станет инициатором подобной акции и вообще делать что то подобное в этом роде.

Этим вы признаете, что казахскому населению наплевать на полуторавековую историю города или это из вредности "лишь бы не москальское"?
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С
Старик Ромуальдыч
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 12:03
#19
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Цитата:
yudjin:
лишь бы не москальское

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4324
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 14:13
#20
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Цитата:
yudjin:
признаете,


Да, признаю: - но не вредность и наплевать.
Что то другое- что сидит внутри меня, внутри вас, татарина, немца, латыша, киргиза, узбека - своё, чисто национальное, именно национальное, а не националистическое. Как бы и что бы мы не говорили о дружбе народов, толерантности, терпимости, сплочённости и прочее, любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.
Вот вы, столько лет живёте в Казахстане, но всегда ( сужу по вашим публикациям и постам) ставите свою нацию и свою историческую родину выше казахов и выше Казахстана. И это будет делать ЛЮБОЙ человек нетитульной нации, проживающий в Казахстане, и это нормальное явление для любого человека любой нации.

Я выражаю своё личное мнение, оно может кому нравиться, кому то нет, но это моё мнение.
Конечно, надо выделить как то этого Константиновича- как основателя города, если это действительно так и всё сказанное автором соответствует историческим данным- назвать улицу, установить памятную доску - но, для этого
нужен ИНИЦИАТИВНЫЙ русскоязычный человек, вхожий во власть и с большими деньгами, а не пиз....ол какой то.
Названы же именем ЕБЛН улицы и в Армении, и в Азербайджане и в Киргизии - значит и именами русскоязычных тоже можно назвать улицы в Казахстане.
Дерзайте, и путь осилит идущий.
P.S. Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.

[Исправлено: ACROS, 18.06.2023 - 14:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26745
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 15:17
#21
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Цитата:
Мишаня:
Только перед ответом

Ответить пред Богом?
Странно..
Все мы ответим перед ним.
И ты и я.
Только зачем забегать вперед?
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Г
Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 16:14
#22
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Цитата:
ACROS:
любого человека тянет к свое нации, к своей культуре, к своим берегам.

Лишь бы эти берега не были попутаны!
Когда руководитель частной сферы нанимает например, тракториста, он руководствуется деловыми качествами или национальностью?
Почему тогда в государственной сфере, всё наоборот?
Цитата:
ACROS:
Кстати, наверное фамилия Константинович - не русская фамилия, либо польская либо какой то другой национальности.

Кстати, для вас есть разница?
:lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4324
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 22:25
#23
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Цитата:
Старик Ромуальдыч:
в государственной сфере, всё наоборот


Спросите у акимов или у кого повыше.

Цитата:
Старик Ромуальдыч:
для вас есть разница?


Абсалютно, никакой, что Константинович, что Иванов; впрочем как и для вас нет разницы, например, между Баглановой и Тулегеновой.
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Г
Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 22:36
#24
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Цитата:
ACROS:
Спросите у акимов или у кого повыше.

То есть ваш совет, относительно что можно собраться и требовать, здесь применить нельзя!?
Феерично!
Давать предложения и тут же как с@пля из носа, уходить от прямого ответа.
:lol:
Цитата:
ACROS:
Абсалютно, никакой

Тогда к чему ваш вопрос?
:lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13743
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 09:56
#25
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Цитата:
На сей раз улиц со знаковыми именами как будто не тронули, исчезновение улиц Уральской или Железнодорожной болезненную реакцию вряд ли вызовет. И все же

Цитата:
А вообще КНБ давно уже пора выявить инициаторов-ономастов. Думаю, что они работают по методичкам, на раскол общества


товарищ денисов как то тихонько умолчал что переименовать решили самую главную улицу которая греет душу любому чекисту)
улицу основателя кгб-кнб-дзержинского
кнбшники до сих пор портреты его у себя держат, моляться на его бюсты и зачитваются биографией
поэтому это очень иронично что единственным провалстным ЛОМом выразившим вопль недовольства прееименованеим стал товрищ денисов да еще и ПЫСЫ-подытожил взывая к сотруникам кнб чтобы те......чтобы те внимательно следили за теми кто покусился на главную святыню их спецслужбы)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4324
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 19:15
#26
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Цитата:
Гость:
применить нельз


Собирайтесь - вам в этом НИКТО и НИЧТО не мешает. Но, что бы что то у вас получилось - то это навряд ли. Но, что бы НЕ НЫТЬ и НЕ СКУЛИТЬ - собирайтесь, собирайтесь и ещё раз собирайтесь. Дорогу осилит идущий.
Но, если просто, как вы изящно и деликатно выразились, соплями разбрызгивать - то скул.., пардон, то пишите, пишите, и ещё раз пишите и НИЧЕГО не получиться, кроме слабенькой статьи в НГ, написанной с чувством тяжело "исполненного" долга
то
Цитата:
Гость:
к чему ваш вопрос?


Я и не задавал вопрос, что то вы путаете. Я утверждал - и оно действительно так и есть.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13743
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 19.06.23 - 19:59
#27
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Цитата:
А поскольку речь идет все же об истории города Костаная, отраженной в названиях улиц, то почему бы одну из приличных улиц не назвать именем генерал-губернатора Александра Константиновича? Это он с комиссией выбрал место для строительства нового города летом 1879 года. Если у кого-то изжога от одного упоминания о советской власти, то Константинович жил задолго до революции и большевиков.

и что если жил до большевиков он теперь автоматом хороший человек?)
имперский чиновник
колонизатор
участник колонизаторского похода в среднюю азию для покорения местных
при советской власти не решились его именем улицу назвать даже со всеми ИЗМАМИ того что называли тут все в основном в угоду русскоязычному перевезенному сюда населению
советской власти он не нравился а зачем он нам? чтобы потешить самолюбие парочки закомплексованных националистов которые уехав за кордон будут нудить что смотрите-смотрите кто у вас там основатель города! это НАШ НАШ! (потомки крестьян всегда почему то хотят приобщения к имперским офицерам ну да ладно это их комплексы)
вот как раз если бы не было никаких истерик у соседней страны насчет земель то можно было бы поднять вопрос об мемориальной табличке и.т.д.
но пока я не наблюдаю чтобы соседи проявляли благоразумие в деле почтительного отношения к истории особенно сопредельных с ними народов
а раз так то и народы эти не обязаны чтить историю соседей
ОНО не нужно, не выгодно и сейчас уже и ОПАСНО
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