Отправлено: - 17:53

МЕРЗКОЕ УБИЙСТВО РЕБЕНКАШестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской минеМВД по Донецкой народной республике сообщило в своем Telegram-канале о гибели шестилетней девочки, которая подорвалась на украинской мине в районе города Волноваха.«В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки», — сказано в сообщении.По информации ведомства, на протяжении двух суток со стороны Украины по селу Новопетриковка производился обстрел минами. Одна из них упала во двор дома, где проживала семья ребенка. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошел взрыв и она получила многочисленные травмы.Уточняется, что родители отвезли пострадавшую в медицинский пункт, расположенный в селе Азов, а после она была доставлена в Мариуполь. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.19 июня в экстренных службах ДНР заявляли, что в результате обстрела города Волноваха, совершенного Вооруженными силами Украины, как минимум восемь человек получили ранения. Отмечалось, что некоторые снаряды упали в районе станции переливания крови.В этот же день в ДНР сообщали, что украинские войска в 9:10 мск выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивной системы залпового огня.