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ПУ...ГАЛКИ НАМ НЕ НУЖЕН!Продюсер Алексей Пучков, который организует концерт известного юмориста Максима Галкина в Алматы, прокомментировал информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что билеты на концерт артиста попали в продажу незаконно, передаёт BaigeNews.kz ."Руководство Дворца Республики, видимо, под давлением акимата, разместило в прессе информацию, несоответствующую действительности. Обвиняя нас, организаторов концерта Максима Галкина, в незаконной продаже билетов, нарушении закона, практически мошенничестве и обмане зрителей", - говорит продюсер.По его словам, все процедуры для проведения концерта были соблюдены. Дата его проведения была согласована с директором Дворца Республики. Подписанные договора, свидетельствующие об этом, у продюсера, как он сообщил, имеются. "12 мая мы отправили письмо Дворцу Республики с просьбой подготовить договора на аренду зала и на распространение билетов. К письму были прикреплены все разрешительные документы, в том числе, письмо-подтверждение о бронировании на даты концерта, согласованное и подписанное лично директором Дворца Республики. Оригинал письма передали руководству Дворца Республики. Также в письме мы поставили руководство в известность, что с 16 мая открываем продажи на билеты. Созвонившись на следующий день с администрацией, мы убедились, что документы от нас получены, и они в полном порядке. Их юрист начал готовить договора. С этого момента с нами никто не связывался. Вчера позвонили во Дворец, чтобы узнать, как обстоят дела с договорами и в ответ услышали, о том, что акимат запретил заключать их с нами", - рассказывает продюсер.Комментируя сообщение о том, что в день концерта 6 октября, у Дворца стоит бронь на другое мероприятие, продюсер подчёркивает, что у него есть документы, которые подтверждают, что эта дата забронирована именно под концерт Максима Галкина. На вопрос с чем, по его мнению, связано отсутствие разрешения от акимата на проведение концерта, Пучков отметил, что вероятной причиной являются политические взгляды артиста, либо речь идёт о монополиях на концерты: "В последнее время многим организаторам отменяют концерты. Например, при мне отказали организаторам Ани Лорак. Почему они ей отказали, если билеты в продаже? Тут либо коррупционная составляющая либо они поменяли свои взгляды... Не могу понять, от чего это зависит. Концертов в последнее время отменили много".