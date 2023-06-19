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В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся дожди и грозы. В довесок - шквал и град
В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся дожди и грозы. В довесок - шквал и град
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