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≡ Первый отряд «Жасыл ел» начал работу в Костанае, набирают участников еще в два
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47014
Первый отряд «Жасыл ел» начал работу в Костанае, набирают участников еще в два
Отправлено: 19.06.23 - 16:50
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Сейчас по пяти подрядным организациям областного центра распределено 116 человек, которых задействуют на работах по озеленению, очистке, благоустройству областного центра. Им обещают зарплату от 70 тыс. до 100 тыс. тенге.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
870
Re: Первый отряд «Жасыл ел» начал работу в Костанае, набирают...
Отправлено: 19.06.23 - 16:50
#1
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Наш отряд :-)
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