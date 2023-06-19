Казахи добились своего, заставили отменить концерт путиниста Лепса в Конаеве. Казино Макао в Конаеве официально заявило об отмене концерта Григория Лепса. После нарастающих протестов против приезда пропутинского певца в Казахстан, владельцы казино дали задний ход и решили отменить выступление Лепса. В сообщении казино Макао говорится, что договор разорван в одностороннем порядке, то есть решением владельцев казино и без согласования с Лепсом. Лепс стал персоной-нонграта в Казахстане после того, как объявил награду в один миллион рублей за каждый подбитый украинский танк. Эту маленькую победу над рашизмом одержал казахский народ, а не власть Казахстана. Казахи всегда поддерживали Украину и выступали против агрессивной политики Путина.
Поаказано жесткое видео, как это, на настоящей войне..
Это вам не служить в стройбате СССР. И не на форумах воевать.. Осторожно, сцены реальной войны реальны.. Еще такое видел как один оборонялся от противника, который превосходил его по численности, забыл как Героя звать.
111: Если кто то из вас хочет сделать тут основную тему о Бойне, так никто и не запрещает.
умеешь ты насмешить конечно) Кто-то из нас. Хочет сделать. Основную тему о Бойне. Цитата:
111: если посчитаю нужным выслушать любителей бункера, выслушаю с удовольствием и перебивать не стану
т.е. все, кто не согласен с твоей тчкчой зрения по вопросу, связанному с противостоянием РФ - Украина - любители бункера, Z-патриоты и т.д. и т.п.?) Логичная точка зрения (кстати, полистал несколько страниц форума, смотрю чаще всего ты уже не грушевый употребляешь, а выражение "Z-патриоты" ) Цитата:
111: просто были в масках..
возможно кто-то и в масках, но ты красавчик, сразу свое лицо показываешь Цитата:
Пусть будет так. Или мне зайти в твою голову и что то надо менять? Цитата:
lavprof: сразу свое лицо показываешь
Хм.. Не могу притворяться змеей к сожалению.. Пытаться быть хорошеньким, это не для меня.. Если негодяй, русть сразу будет этотвсем видно. Гораздо опаснее те, кто негодяй по жизни, но скрывает это все за личиной некой маски. Что мы и видим сейчас. Как исчесли словно в фантастике жалобы на меня, пользуясь словосочетанием - Это Негодяй, но наш негодяев сын!
Силами подразделения 429 полка в который входит батальон «Шторм-Осетия» противник был выбит из н.п.Пятихатки, населенный пункт находится под контролем ВС РФ. Эвакуационные группы противника не могут подойти к раненым из за сильного артиллерийского обстрела ВС РФ.
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ Село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские военные заманили противника в огневой мешок и накрыли ударами авиации и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». При этом украинское командование продолжает гнать личный состав на убой, не считаясь с потерями. Ранее Рогов рассказал, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.
ПУ...ГАЛКИ НАМ НЕ НУЖЕН! Продюсер Алексей Пучков, который организует концерт известного юмориста Максима Галкина в Алматы, прокомментировал информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что билеты на концерт артиста попали в продажу незаконно, передаёт BaigeNews.kz .
"Руководство Дворца Республики, видимо, под давлением акимата, разместило в прессе информацию, несоответствующую действительности. Обвиняя нас, организаторов концерта Максима Галкина, в незаконной продаже билетов, нарушении закона, практически мошенничестве и обмане зрителей", - говорит продюсер.
По его словам, все процедуры для проведения концерта были соблюдены. Дата его проведения была согласована с директором Дворца Республики. Подписанные договора, свидетельствующие об этом, у продюсера, как он сообщил, имеются. "12 мая мы отправили письмо Дворцу Республики с просьбой подготовить договора на аренду зала и на распространение билетов. К письму были прикреплены все разрешительные документы, в том числе, письмо-подтверждение о бронировании на даты концерта, согласованное и подписанное лично директором Дворца Республики. Оригинал письма передали руководству Дворца Республики. Также в письме мы поставили руководство в известность, что с 16 мая открываем продажи на билеты. Созвонившись на следующий день с администрацией, мы убедились, что документы от нас получены, и они в полном порядке. Их юрист начал готовить договора. С этого момента с нами никто не связывался. Вчера позвонили во Дворец, чтобы узнать, как обстоят дела с договорами и в ответ услышали, о том, что акимат запретил заключать их с нами", - рассказывает продюсер.
Комментируя сообщение о том, что в день концерта 6 октября, у Дворца стоит бронь на другое мероприятие, продюсер подчёркивает, что у него есть документы, которые подтверждают, что эта дата забронирована именно под концерт Максима Галкина. На вопрос с чем, по его мнению, связано отсутствие разрешения от акимата на проведение концерта, Пучков отметил, что вероятной причиной являются политические взгляды артиста, либо речь идёт о монополиях на концерты: "В последнее время многим организаторам отменяют концерты. Например, при мне отказали организаторам Ани Лорак. Почему они ей отказали, если билеты в продаже? Тут либо коррупционная составляющая либо они поменяли свои взгляды... Не могу понять, от чего это зависит. Концертов в последнее время отменили много".
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