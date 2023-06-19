Отправлено: - 15:05

но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.

Цитата:Ну это же откровенная ложь..Тем, кому за, даже мне 53 и уже тяжело, это небольшой процент?Не у всех есть такие шикарные спортзалы и много свободного времени, чтоб качаться и заниматься собой.Многие здоровье гробят выращивая для гаратских хлеб в деревнях, как рабы пашут и надрываются, и этот человек говорит что таких людей только небольшой процент?