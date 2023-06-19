Re: Полиция не завела дело по факту грубого обращения с ребенком...

Отправлено: - 14:59

Нас сам директор в школе по голове ребром от линейки бил..

Раньше его не любили, но потом поняли, когда подросли, очень хороший был человек, и правильно делал.

На его месте я не церемонился бы вообще..

Летали бы у меня детишки..

Сейчас вот их загнали в рамки, демократия..