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≡ Полиция не завела дело по факту грубого обращения с ребенком в центре для детей с инвалидностью в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47012
Полиция не завела дело по факту грубого обращения с ребенком в центре для детей с инвалидностью в Костанае
Отправлено: 19.06.23 - 14:59
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Учитывая, что ребенку не были причинены особые мучения и страдания, не проявлялась угроза расправы, лишение свободы передвигаться, факт жестокого обращения не установлен, - сообщили в ДП Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26739
Re: Полиция не завела дело по факту грубого обращения с ребенком...
Отправлено: 19.06.23 - 14:59
#1
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Нас сам директор в школе по голове ребром от линейки бил..
Раньше его не любили, но потом поняли, когда подросли, очень хороший был человек, и правильно делал.
На его месте я не церемонился бы вообще..
Летали бы у меня детишки..
Сейчас вот их загнали в рамки, демократия..
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