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≡ "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47010
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
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Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9368
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:32
#15
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Цитата:
Vit:
ато у вора модный патриотический спортивный костюм)

нее, уже не модно... хде латиница? QAZAQSTAN
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
869
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 12:33
#16
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Если берешь рюкзак с собой, то показать надо. Тебя пустили, будь добр ответить тем же (понимание). И покажите содержимое

[Исправлено: arman_kst, 19.06.2023 - 12:34]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1226
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 12:55
#17
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Цитата:
arman_kst:
Если берешь рюкзак с собой, то показать надо

а если мой рюкзак не помещается в этот мелкий шкафчик? а в рюкзаке личные вещи, что показывать я не имею желания кому-то постороннему. Или достаточно ценные, а замки на этих шкафчиках такие себе, и ответственности магазин за сохранность вещей не несет.
Как уже выше заметили, уносят то обычно под одеждой/в карманах, а не те, кто идет с рюкзаком за спиной.
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