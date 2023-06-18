Отправлено: - 12:55

arman_kst:

Если берешь рюкзак с собой, то показать надо

Цитата:а если мой рюкзак не помещается в этот мелкий шкафчик? а в рюкзаке личные вещи, что показывать я не имею желания кому-то постороннему. Или достаточно ценные, а замки на этих шкафчиках такие себе, и ответственности магазин за сохранность вещей не несет.Как уже выше заметили, уносят то обычно под одеждой/в карманах, а не те, кто идет с рюкзаком за спиной.