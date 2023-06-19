Отправлено: - 12:16





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49207 Может, городу стоит пойти на компромисс и все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:18]

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 12:22]

Цитата:Наверное, вы имели ввиду наземный, надземный есть же - им никто не пользуется.А вообще, акимат может ещё такое решение принять - построить высокое сетчатое ограждение по одной из сторон или по обеим - тогда просто физически не смогут перебегать. Я такое в Турции видел)).На 2 подъеме пешеходов "вылечили" патрулем, ну и приведением в нормальный вид подземного перехода (насколько я понял - силами Цветной аптеки в обмен на право там расположить свои точки).