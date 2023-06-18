Отправлено: - 09:54

сайлау курманов:

Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки.

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 09:58]

Ян опять в историю попал))).Цитата:Можно, но если краденных вещей там не окажется - может быть ложный вызов. Был у меня случай у нас тут в Фикс-прайсе - попалась очень подозрительная администратор. В первый раз я купил шланг для душа, потом пошел в Фикс. Оказывается, у них тоже там такое есть - увидела у меня в кармане и попросила показать. Меня это несколько возмутило, т.к. хожу каждый день и их карта лояльности с моими данными у меня есть - глупо её предъявлять, если что-то украл.В следующий раз ей ПОКАЗАЛОСЬ что я в сумку положил "что-то стеклянное" - попросила её показать. Но тут уже я отказался и сказал вызывать полицию, если так надо. Пошла видео смотреть - оказалось что это мой телефон был.А шкафчики в Челябинске сейчас много где убрали - 5-ка, Перекресток. В Ленте (гипермаркет) их не хватит даже на минимальный поток посетителей. Да и если у меня с собой что-то ценное (ноутбук, например) - не оставлю я его там.