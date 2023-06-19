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«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
«Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
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