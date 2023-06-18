Отправлено: - 09:25

Карачун:

это частная территория, и на ней правила устанавливает её владелец. не нравится?! у.н. в смысле покиньте помещение.

[Исправлено: lavprof, 19.06.2023 - 09:25]

Цитата:в статье даже разъяснения от соответствующих органов есть, но "эксперты" все равно свое заключение выдают