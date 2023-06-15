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≡ В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47007
В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
Отправлено: 15.06.23 - 14:10
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В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для учета мнения населения по вопросам о переименовании четырех улиц и одного парка. Примете ли вы участие в обсуждении?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
546
Re: В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
Отправлено: 15.06.23 - 14:10
#1
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Уже таблички с новыми названиями штампуются, а вы про слушания)))
Конечно в этом нет смысла. Фикция, одним словом
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
929
Re: В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
Отправлено: 16.06.23 - 23:37
#2
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Полка вот такие "занасвсёрешили" сидят на кухнях и ворчат, что их "никто не слушает", те, кому действительно не всё-равно, добились изменения закона о жилищных отношениях. Ликвидация ПКСК отменена. У людей теперь есть выбор - оставаться в ПКСК или уходить в ОСИ или ПТ.
И так - во всём. Кто хочет - добивается. Кто не хочет - ищет себе оправдания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26723
Re: В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
Отправлено: 16.06.23 - 23:51
#3
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Цитата:
vofkakst:
Конечно в этом нет смысла.

Хм..
То есть ты не хочешь брать на себя ответственность?
Хотя бы за что то в своем городе, в своей стране?
Привык жить на всем готовом?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
546
Re: В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...
Отправлено: 19.06.23 - 08:48
#4
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Когда мы перешли на "ты"?
Раз уж на то пошло, помнишь переименование Глазуновки? Аким был против переименования, и что? Айсары,прошу любить и жаловать.

Онани...ономастическая машина запущена. Пока не переедет неугодные названия, она не остановится
Наши голоса не решат. Есть комиссия и всё тут.
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