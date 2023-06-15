Re: В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для...

Отправлено: - 23:37

Полка вот такие "занасвсёрешили" сидят на кухнях и ворчат, что их "никто не слушает", те, кому действительно не всё-равно, добились изменения закона о жилищных отношениях. Ликвидация ПКСК отменена. У людей теперь есть выбор - оставаться в ПКСК или уходить в ОСИ или ПТ.

И так - во всём. Кто хочет - добивается. Кто не хочет - ищет себе оправдания.