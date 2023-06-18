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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:29
#13306
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Гагик, мой люччий гнюснявый грушевый дрюк!
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:30
#13307
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Друзья, белый танец!
Гухарки зат выбирает кавалеров!
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:31
#13308
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Амирка танцует



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:33
#13309
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Ну дадим хоть слово мразям, которые оскорбляют семью, ведь у нас демократия?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:38
#13310
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Ну и отдыхать начинаем, смотрим на наш город.
Город нашей мечты, который нас манит и притягивает

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:45
#13311
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Два коммента на сейчас хватит.
Давать тоже надо уметь, голую кость и пусть радуется..
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:48
#13312
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:49
#13313
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:50
#13314
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:50
#13315
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:51
#13316
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:52
#13317
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:53
#13318
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:53
#13319
Комментарий проходит проверку.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:54
#13320
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