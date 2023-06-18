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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 887 из 889«1...885886887888889»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 21:26
#13291
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Наконец то до дому дошел, хоть на зарядку поставил..
3% было.
Думал вдруг не отвечу кому нибудь

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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:06
#13292
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:10
#13293
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Наш Костанай

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:11
#13294
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Прогулка по нашему городу..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:12
#13295
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Его величество акимат вечером

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:15
#13296
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Петуньи вечером

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:16
#13297
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Тут все так же шумно и весело

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:19
#13298
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Крутой вечер..
Амирка танцует

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:20
#13299
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Март, это наше все

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:21
#13300
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Такая вот атмосфера..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:22
#13301
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Фонтан наконец заработал

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:24
#13302
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Людей много, слушают песни

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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:25
#13303
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Еще что то

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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:29
#13304
Комментарий проходит проверку.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.23 - 23:29
#13305
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Еще что то

upload pictures

[Исправлено: 111, 18.06.2023 - 23:30]
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