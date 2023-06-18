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≡ Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47007
Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 16:41
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"Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе Kaspi банка.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1236
Re: Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 16:41
#1
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Так у этого мужчины требования неадекватные... похоже психический больной.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26685
Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 16:45
#2
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Все прошло как оказалось хорошо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26685
Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 16:49
#3
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Это что он требовал

В Астане мужчина взял в заложники несколько человек в отделении банкаМужчина требует перевести все активы в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, сообщают СМИ. Если его требования не выполнят, он грозится убить заложников через 3 часа.В банке находятся 7 сотрудников и охранник. Захватчик вооружён пистолетом.Диссидент
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26685
Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 17:00
#4
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🤯 В Астане (Казахстан) вооруженный мужчина захватил заложников в банке и хотел их убить: полиции удалось задержать захватчикаМужчина угрожал убить 7 девушек и охранника, находящихся в здании. Среди условий вооруженного - перечислить все деньги банка детям с инвалидностью, малообеспеченным и нуждающимся людям.По данным СМИ Казахстана, захватчик - 30-летний Алихан Мурадов. Он уже около 10 лет стоит на учёте в наркодиспансере. Также его дважды подозревали в уголовных делах.Для задержания мужчины правоохранителям понадобилось более часа. Сейчас всех заложников освободили. Предварительно, никто не пострадал.🇺🇦 Украина Сейчас /
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1236
Re: Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление
Отправлено: 18.06.23 - 20:02
#5
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Цитата:
111:
Он уже около 10 лет стоит на учёте в наркодиспансере.

Ну теперь лет 10 проведёт в местах не столь отдалённых...
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