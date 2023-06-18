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≡ Никто из заложников и захватчик не пострадали - МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47007
Никто из заложников и захватчик не пострадали - МВД
Отправлено: 18.06.23 - 19:47
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"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - говорится в сообщении МВД РК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6141
Re: Никто из заложников и захватчик не пострадали - МВД
Отправлено: 18.06.23 - 19:47
#1
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По первому российскому каналу сказали. Надо же опять прославиться на весь бывший союз. Единственное чем я озадачен, почему именно каспи банк избран для раскулачивания этим тридцатилетним Алихан Мурадовым. Видимо достали ростовщики
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