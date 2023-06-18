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≡ "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47007
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
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Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6141
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
#1
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Сами покупатели провоцируют скандальную ситуацию, видите ли она юридически образованна. Однако, можно заявить что она положила в рюкзак несколько товаров и отказывается их оплатить. Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки. Потом можно извиниться, мол ошибочка вышло. Край "уволить" сотрудника
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12674
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:15
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Тоже самое хотел написать. Щас есть такая категория людей, которые любят поскандалить на ровном месте. Например я так же как и все люблю по ТЦ походить. Бывало по разному и с рюкзаком лазил и в ящике оставлял. Но не разу мне не кто, не че ,не предъявлял. Даже намёка не было на скандал. Видимо они сами специально ведут себя подозрительным образом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6141
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:41
#3
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Недавние визиты в российские города сделали открытие, молодежь не та что лет двадцать назад, сидят в наушниках и уткнувшись на телефон или якобы спят, когда старушки и инвалидам никто и не уступит. Это очень нехорошо, Я больным позвонком стоял и в метро и на трамвай, благо на маршрутках не стоят. У нас молодежь ещё пока нормальная, уступают
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