Отправлено: - 19:15

сайлау курманов:

Цитата:Тоже самое хотел написать. Щас есть такая категория людей, которые любят поскандалить на ровном месте. Например я так же как и все люблю по ТЦ походить. Бывало по разному и с рюкзаком лазил и в ящике оставлял. Но не разу мне не кто, не че ,не предъявлял. Даже намёка не было на скандал. Видимо они сами специально ведут себя подозрительным образом.