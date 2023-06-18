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сайлау курманов:

четвертая причина, главная

Цитата://съемки с заседания оперативного штаба.//Это же для прессы снималось: - так всегда делается когда камера работает - всё тихо, чинно и благородно; но, зато потом, когда пресса уходит начинается действительно- профессиональный и жёсткий разговор с матами и прочими мужскими словами и ударами по столу.Я всегда так разговариваю: - когда провожу летучку или планёрку, никого НЕ ОСКОРБЛЯЮ, но с матами и с выражениями, так быстро и привычно (всю жизнь начиная с первых дней после института и до сегодняшнего дня) и главное - ДОХОДЧИВО до механизаторов.Цитата:Она и есть первая и наиглавнейшая: - с неё надо и начинать.Коррупция и сама борьба с коррупцией - вот две главные и основные причины всего этого безобразия.