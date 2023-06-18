Отправлено: - 17:00

🤯 В Астане (Казахстан) вооруженный мужчина захватил заложников в банке и хотел их убить: полиции удалось задержать захватчикаМужчина угрожал убить 7 девушек и охранника, находящихся в здании. Среди условий вооруженного - перечислить все деньги банка детям с инвалидностью, малообеспеченным и нуждающимся людям.По данным СМИ Казахстана, захватчик - 30-летний Алихан Мурадов. Он уже около 10 лет стоит на учёте в наркодиспансере. Также его дважды подозревали в уголовных делах.Для задержания мужчины правоохранителям понадобилось более часа. Сейчас всех заложников освободили. Предварительно, никто не пострадал.🇺🇦 Украина Сейчас /