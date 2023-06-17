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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1697
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.23 - 13:31
#5521
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Цитата:
Сыкымы:
Название статьи слегка изменили, фактически это уже другая страница, сам текст не изменился, зато исчезли три первых коммента.

Моя ошибка. Вернул статье авторское название (ранее его изменили для формата газеты), но не посмотрел на комментарии.
Все комментарии под первым вариантом позже перенесем в основную ветку.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1509
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.23 - 15:17
#5522
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо!
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.23 - 22:06
#5523
Комментарий удален модератором.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.23 - 12:06
#5524
Комментарий удален модератором.
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1509
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.23 - 14:53
#5525
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Все комментарии под первым вариантом позже перенесем в основную ветку

"Позже" - это когда? Складывается впечатление, что именно из-за этих трёх комментов статью переименовали, потому что сами комменты удалять не за что, но они кому-то очень не понравились.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1697
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.23 - 15:59
#5526
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Цитата:
Сыкымы:
"Позже" - это когда?

Позже - это в понедельник.
На комментарии я не смотрел, когда менял название. О чем вам сразу и сообщил.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1509
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.23 - 16:07
#5527
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4318
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.23 - 16:32
#5528
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Цитата:
Vit:
из личного общения все за разгром России .


Вит, не расстраивайся: - это неискренне, болтнули на чувствах, на эмоциях. Это как в футболе: - на трибуне все болеют за слабейшую команду, а как вышли за ворота, так и мысли трезвые приходят: - почему она сильнейшая- потому что там инфраструктура; тренера, опыт, традиции, ну и деньги в конце концов.
Так и с России: - все злые на неё ( вернее:- злы на Путина) из-за войны: - нарушились связи, логистика, транспорт, туризм, перелёты, цены из-за этого на ВСЁ подросли, настроение у людей уже другое - потихоньку это всё накапливается и вызывает раздражение и поэтому в сердцах желают России плохое - привычный уклад жизни и бизнеса околороссийских людей нарушился. Ведь жизнь то состоит из этих мелочей.
Вот сейчас, сиюминутно, вдруг прекратится война - и все как по команде снова начнут любить Россию.
И мы, как бы наши нац.патриоты не пиз...ли: - никуда мы не денемся от соседа - России, так же как и от другого соседа - Китая.
Так что это всё ВРЕМЕННО - война рано или поздно окончиться - вот тогда и всё наладиться, но для этого надо что бы оба Вовки ушли, или что бы их "ушли".
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