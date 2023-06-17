Отправлено: - 16:32

Vit:

из личного общения все за разгром России .

Цитата:Вит, не расстраивайся: - это неискренне, болтнули на чувствах, на эмоциях. Это как в футболе: - на трибуне все болеют за слабейшую команду, а как вышли за ворота, так и мысли трезвые приходят: - почему она сильнейшая- потому что там инфраструктура; тренера, опыт, традиции, ну и деньги в конце концов.Так и с России: - все злые на неё ( вернее:- злы на Путина) из-за войны: - нарушились связи, логистика, транспорт, туризм, перелёты, цены из-за этого на ВСЁ подросли, настроение у людей уже другое - потихоньку это всё накапливается и вызывает раздражение и поэтому в сердцах желают России плохое - привычный уклад жизни и бизнеса околороссийских людей нарушился. Ведь жизнь то состоит из этих мелочей.Вот сейчас, сиюминутно, вдруг прекратится война - и все как по команде снова начнут любить Россию.И мы, как бы наши нац.патриоты не пиз...ли: - никуда мы не денемся от соседа - России, так же как и от другого соседа - Китая.Так что это всё ВРЕМЕННО - война рано или поздно окончиться - вот тогда и всё наладиться, но для этого надо что бы оба Вовки ушли, или что бы их "ушли".