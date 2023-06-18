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ФОРУМ. ПУТИН. ГЛАВНОЕ"У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им", — Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.— Киев должен понимать, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона" на Украине.— Использование ядерного оружия на Украине теоретически возможно в случае угрозы существования России, но у нас сейчас нет такой необходимости.— Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Все просто ждут, что мы начнём кнопки нажимать. Но нет такой необходимости, потому что на фронте противник успеха не имеет.— Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.— Танки Leopard уже горят на Украине, с F-16 будет так же— НАТО втягивается в войну на Украине, но "Леопарды" горят, так будут гореть и F-16— Берлускони многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения между Россией и НАТО.— Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии.— Не исключаю, что если бы была другая администрация президента в США, нам удалось прийти бы к мирному плану урегулирования ситуации на Украине.— Жак Ширак на вопрос, почему лидеры США так ведут себя по отношению к нам, ответил: "потому что некультурные".-"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский — не еврей, он — позор еврейского народа",— Западные страны делают все, что в их силах, чтобы Россия понесла поражение на поле боя. Но мы поставили себе определенные задачи на этих территориях. Что касается демилитаризации, скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику. Всё, на чём они воюют, они получают извне, но так долго не навоюешь.— На сегодняшний день 186 танков и 418 бронемашин потеряно ВСУ в контрнаступлении.— По нескольким участкам противник пытается атаковать. Бой идёт в данный момент времени. Я думаю, что у ВСУ шансов нет.— Знаете, я читал показания одного урода из числа бандеровцев после войны, где он рассказывал, как вёл на расстрел еврейскую семью. Без комка в горле читать невозможно. Мужчина-инвалид, жена, двое детей, они взяли и повели расстреливать.