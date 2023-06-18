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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49171 Привлечь в управление сильных инициативных людей, как правило, из частного сектора. Дать им возможность собрать команду и платить команде хорошие деньги, чтобы не было риска коррупцииИсточник:

зачем вы так? у него же "нет других писателей", и воли столько же.Цитата:там и без хороших денег риска коррупции не будет. но есть один нюанс. в этом случае придётся самим из власти уходить. потому как сильные и инициативные как правило не терпят идиотов над собой.