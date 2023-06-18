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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Когда осядет дым от пожара
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47003
Ержан ЕСИМХАНОВ: Когда осядет дым от пожара
Отправлено: 18.06.23 - 10:21
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И ты смотришь на все это, и думаешь – эти люди отвечают в нашей стране за безопасность. За борьбу с ЧС. За предотвращение катастроф. Если у нас лесной пожар привел к гибели 14 человек – что тогда будет в случае масштабной катастрофы?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6138
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Когда осядет дым от пожара
Отправлено: 18.06.23 - 10:21
#1
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Ничего не добавишь, однако когда начнут с главного, вот вопрос, остальное само как-то произойдет Ну и четвертая причина, главная. Это колоссальная коррупция. Запредельная бессовестность людей
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
63
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Когда осядет дым от пожара
Отправлено: 18.06.23 - 11:39
#2
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зачем вы так? у него же "нет других писателей", и воли столько же.
Цитата:
Привлечь в управление сильных инициативных людей, как правило, из частного сектора. Дать им возможность собрать команду и платить команде хорошие деньги, чтобы не было риска коррупции

Источник:

там и без хороших денег риска коррупции не будет. но есть один нюанс. в этом случае придётся самим из власти уходить. потому как сильные и инициативные как правило не терпят идиотов над собой.
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