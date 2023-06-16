Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
Отправлено: 16.06.23 - 23:23
За попытки пронести смартфоны и шпаргалки, а также использование запрещённых предметов на самом тестировании права сдать ЕНТ лишились ещё 152 абитуриента за неделю. Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали более 77% абитуриентов Читать новость
Зачем так строго: - это же дети, они только-только вступают во взрослую жизнь. Самое максимальное: - предупредить и поругать и в обязательном порядке дать ВТОРОЙ шанс на пересдачу этого пресловутого и абсолютно не ОБЬЕКТИВНОГО экзамена под названием ЕНТ. Вот даже этому предателю и стрелочнику Масимову на аппеляции дали поблажку: - он 18 лет будет сидеть не в строгой, а в средней безопасности тюрьме.
На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 175 человек, их результаты также аннулированы.
помимо лишения возможности сдавать ент, этих граждан нужно лишить возможностей получить водительское удостоверение и владения налогооблагаемым имуществом. а там дети они или не очень всё это розовые сопли с сахаром, за нарушение правил давать по соплям нужно сурово и в ЛЮБОМ возрасте. это если хочется чтобы в стране порядок был. ну а если нравится жить в текущем бардаке и .овне то да, нужно было просто пожурить. да что там пожурить!? закрыть глаза вообще. пускай бы себе списывали да получали баллы, поступали бесплатно в вузы и там пусть бы списывали и выходили из вузов без знаний но с дипломом и амбициями опирающимися на его наличие. а после с пеной у рта, с кучей грамматических ошибок, в логически несвязной форме где нибудь на форумах говорили что у них вообще есть какое-то мнение.
Эл-починно: А чего же им никто не объяснил, что жульничать не хорошо?
потому что некому делать этого. чтобы объяснить что жульничать нехорошо нужны: понятие о чести, достаточная жёсткость. предположу что соответствующими качествами обладают дедушки и бабушки, мамы и папы вот тех ребят с 137-ю баллами. очевидно единицы. в большинстве же случаев применяются советские практики давать вторые-третьи-двадцатые шансы, либо вообще не обращать внимания. в общем нормальное рабоче-крестьянско-интеллектуальное наследие.
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