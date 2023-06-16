ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о боях под Бахмутом. По его словам, украинские националисты продолжают попытки прорвать фланги русских позиций. "Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", - цитирует Пушилина РИА Новости.
Политик отметил, что русская армия справляется и с задачей недопущения прорыва и предпринимает действия для снижения интенсивности обстрелов Бахмута украинскими боевиками. Погода русской армии пока благоприятствует - для переброски подкреплений и обеспечения боеприпасами используются не только дороги, но и уже подсохшие поля. Когда Бахмут обороняли ВСУ, дороги были под огневым контролем русской артиллерии, а поля слишком мокрыми для техники. Сейчас Бахмут контролируют кадровые русские части. ВСУ пытаются наносить удары по городу с помощью артиллерии, миномётов и дронов.
СМЕХ ДА И ТОЛЬКО Ставка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".
Перед украинским контрнаступлением военные аналитики и эксперты пытались предсказать, как пойдут атаки ВСУ на русские позиции. Во многом специалисты сходились во мнении, что первым эшелоном пойдёт старая советская техника, которой будет поставлена задача пробивать коридор по минным полям для дальнейшего движения западной техники.
Эксперты предполагали, что ВСУ помимо решения своих насущных задач постараются создать красивую картинку: немецкие танки идут победным маршем по полям. В действительности всё получилось иначе. Первыми в бой ВСУ бросили как раз немецкие Leopard 2 и американские бронемашины Bradley. И именно они стали первыми жертвами русских ударов. Возможно, в Киеве были плохо осведомлены о реальных возможностях подарков от Шольца, а может, просто хотели напугать наших военных "страшной" техникой. Но итог известен: "Леопарды" и "Брэдли" горят в полях не хуже любых других танков.
При этом, как стало известно из сообщений инсайдеров, украинские военные, имеющие опыт работы как со старой советской техникой, так и с немецкими машинами, рассказывают, что та самая "рухлядь", над которой так смеялись на Украине, оказалась более качественными танками. Они банально дольше "живут". Кроме того, их проще обслуживать. При этом "Леопарды" ещё и быстро выходят из строя по небоевым причинам. Есть подозрение, что такая же незавидная судьба может ждать и британские танки Challenger. Во всяком случае, Лондон уже запретил Киеву использовать эту технику во время так называемого первого этапа "наступа".
Сначала над немецкими танками Leopard 2 смеялись только русские, увидев горы брошенной техники противника в полях. Но теперь над ними надсмехается весь мир. Кадры с провальными попытками ВСУ контратаковать русские позиции уже облетели весь свет.
С КЕМ ТАМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ? Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с журналистами заявил, что Украина, как государство, утратила свою суверенность, попав под влияние западных кураторов. В связи с этим вести переговоры о мирном урегулировании с киевским режимом не представляется целесообразным.
"Ввиду недееспособности Украины, с ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне... А страны, которые выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали то доверие, которое было им оказано", - подчеркнул Пушилин.
Как сообщает NBC, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещанию экс-президента США Дональда Трампа остановить конфликт в стране за сутки. "Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда конфликт уже начался", - заявил Зеленский. По мнению украинского лидера, в мире нет людей, которые могли бы просто переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и решить этот вопрос.
Хех. Сравнивать танк Т-64, находящийся на вооружении Украины, с Леопардом второй серии, как бы это сказать, это небольшой идиотизм.. Танковых битв все равно нет, а так да, Т-72 кстати , польские, это естественно лучший вариант, чем те же Абрамсы со своей логистикой. И это по моему озвучивал я еще в том году.. Так что мимо Уважаемый Z-патриот.
А вот на Леопард, в отличии от Абрамсов, запчастей много, они по всему миру раскиданы, эти танки. Потому что элементарно Тэшки кончаются, как и боеприпасы к ним, так же по всему миру. Такая вот бойня идет. Где Z-патриоты с нескоываемой радостью радуются чужим смертям как малые дети.. И да, танк это железо прежде всего, он рвется. А БМП, будь то Бредли или другие, это для подвоза и сохранения жизни пехотинцев, об этом Уважаемый тупо не знает..
Кто радуется, что несколько Брэдли разорвало от мин, пусть посмотрит как сделана эта машина. И на сколько защита от мин ее эффективна.. Пригожин себе кстати давно переделывал такие вот, забыл как они называются, тоже конусом пузо.
⚡️Крутой форум. И всё про экономику.- пожрали украденную черешню- побродили в кокошниках- надули грелку- не завели Ладу- предложили отжать яндекс и загнать народ из регионов на стройки века- обозвали президента УкраиныВ целом, продуктивно потусили.Ватное болото
А ВОНО НАМ НАДО? Украинские танкисты, привлеченные к давно ожидавшемуся контрнаступу на южном фронте, явно не спешат отдавать свои жизни за родину. Они реально «косят» от участия в боевых действиях, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Издание задается вопросом, почему такое масштабное наступление ВСУ имеет крайне малое продвижение, хотя до этого у украинских войск было меньше тяжелой техники для прорывов, но они заходили гораздо глубже. В беседе с немецким изданием танкисты ВСУ рассказали о больших потерях предоставленных Германией танков Leopard-2.
Однако журналисты из ФРГ подозревают, что украинцы сознательно делают все возможное, чтобы не оказаться на «передке» или как можно скорей покинуть очень опасную для жизни местность, не вступая в бой. В ход идет все, от имитации поломок и повреждений (порчи) танков, до разнообразных хитростей и откровенных диверсий. Танки иногда специально заводят в грязь на полях, чтобы они сели глубже в грунт и даже просто бросают возле лесополос.
Именно поэтому украинское командование сейчас зачастую направляет в бой пехоту и легкую технику, без прикрытия мощной брони. Таким образом, танкисты подставляют своих же соотечественников из других подразделений.
Представители украинской разведки берут взятки с бегущих из страны от мобилизации, а заодно и вербуют их. О схеме, в которую попадают граждане Незалежной, рассказал источник в ГУР. Подлежащие мобилизации на Украине граждане массово бегут. Ранее самые отчаянные пытались перебраться через горы Карпаты, однако этот маршрут был пресечён пограничниками. Тогда те, кто отказывается вступать в ряды ВСУ, решили откупиться деньгами. Этим и воспользовалась украинская разведка.
Источник в ГУР сообщил, что за взятку в 10 тысяч долларов от имени ГУР выписывается справка со следующим содержанием: "Гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины". Получив эту бумагу, уклонист фактически "попадает в ловушку". Таким образом беглец становится агентом ГУР и обязан выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, сообщает РИА Новости. В противном случае, если завербованный отказывается выполнять задание, вернувшись на родину, он будет преследоваться по УК.
ВОЗМЕЗДИЕ Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что под Бахмутом ликвидирован известный националист Роман Черномаз. Этот человек был одним из тех, кто сжигал людей в Одессе. Черномаз – ярый банд...ц. Он сын известного украинского националиста Богдана Черномаза. До своей смерти был снайпером в нацбатальоне "Свобода", который относится к 4-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Незалежной. Роман Черномаз – один из виновных в трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Он, в числе прочих, был организатором поджога Дома профсоюзов с находившимися там людьми. Борис Рожин рассказал о ликвидации боевика в своём Telegram-канале Colonelcassad. Черномаз был убит под Бахмутом.
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