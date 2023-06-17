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Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47002
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 10:17
В стране галопирует дикая инфляция, скачкообразно растут цены на товары повсеместного спроса, на коммунальные услуги. И вот в этой удушающей атмосфере кому-то вдруг приходит мысль: а давайте-ка переименуем несколько улиц. Смотришь, жизнь и наладится…
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- 03.07.12
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
Отправлено: 17.06.23 - 10:17
Надо вообще запретить, объявить мораторий на десять лет чтобы ни о каких-либо переименовании никто даже не зайкался. Дай волю понеслась по степи каждый на свое усмотрение, там в знак солидарности и Бендеру приплетут и всех палачей и патриотов вперемешку.
р
(Полноправные пользователи)
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- 485
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 11:45
у каждого времени свои названия, свои герои. Поэтому формулировка о том, что названия улиц потеряли историческую значимость самая наиглупейшая. Уже по названиям можно схематично историю страны или города проследить. Поэтому ежели хочется новых названий-то масса нейтральных имеется или в новых микрорайонах называйте как хотите. А старые не трогайте, не вами названы, не вами и переиначивать. Уважайте память предков
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 13:51
Цитата:
Присоединяюсь к мнению сайлау и рихарда!
рихард:
у каждого времени свои названия, свои герои.
у каждого времени свои названия, свои герои.
Присоединяюсь к мнению сайлау и рихарда!
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 336
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 14:43
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перестать называть объекты страны в честь деятелей СССР. По словам главы государства, власти Казахстана должны создать список собственных «выдающихся фигур». «Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — заявил глава Казахстана.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 16:09
Цитата:
Цитата:
Один тов. Денисов нормальный, который поддерживал ту власть, и поддерживает так же свято эту?
Не похоже ли это на хамелеонство?
где горсовет ветеранов позорно занял соглашательскую позицию
Цитата:
ну нет среди нормальных людей таких, мягко говоря, чудаков
Один тов. Денисов нормальный, который поддерживал ту власть, и поддерживает так же свято эту?
Не похоже ли это на хамелеонство?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 16:11
Цитата:
Почему только сегодня, а не все эти 30 лет?
Так же через 30 лет скажет и о втором президенте?
Зачем озвучивать это с эдакой страусинной позиции?
присутствие в нашем славном городе улицы имени первого президента Казахстана. Я считаю, что этот человек запятнал свое имя
Почему только сегодня, а не все эти 30 лет?
Так же через 30 лет скажет и о втором президенте?
Зачем озвучивать это с эдакой страусинной позиции?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
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- 4315
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 17.06.23 - 20:24
Цитата://почему бы одну из приличных улиц не назвать именем генерал-губернатора Александра Константиновича?//
Кто мешает автору этой статьи стать инициатором подобной акции?? НИКТО.
Ни один казах, какую бы он должность не занимал, не станет инициатором подобной акции и вообще делать что то подобное в этом роде.
Значит товарищу Денисову не нужно попусту болтать языком, и взывать гласом в пустыни, а нужно собрать БОГАТЫХ русскоязычных людей имеющих БОЛЬШИЕ деньги и могущих пинком открывать любую властную дверь, типа Князева, Розинова, Бородина, владельца "Цветной" аптеки, Лаврентьева, и прочих русскоязычных нуворишей ( можете и Добринцова пригласить) : - и грамотно как и исторически так и идеологически, сформулировать такую общественно-значимую необходимость в этом переименовании и предложить им выйти с такой инициативой к властям: - все дела и это называется: - "...кто если не я..."
Кто мешает автору этой статьи стать инициатором подобной акции?? НИКТО.
Ни один казах, какую бы он должность не занимал, не станет инициатором подобной акции и вообще делать что то подобное в этом роде.
Значит товарищу Денисову не нужно попусту болтать языком, и взывать гласом в пустыни, а нужно собрать БОГАТЫХ русскоязычных людей имеющих БОЛЬШИЕ деньги и могущих пинком открывать любую властную дверь, типа Князева, Розинова, Бородина, владельца "Цветной" аптеки, Лаврентьева, и прочих русскоязычных нуворишей ( можете и Добринцова пригласить) : - и грамотно как и исторически так и идеологически, сформулировать такую общественно-значимую необходимость в этом переименовании и предложить им выйти с такой инициативой к властям: - все дела и это называется: - "...кто если не я..."
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 00:21
Цитата:
Будет, но ровно наоборот.
Все мы помним, Нурсияние..
ACROS:
Значит товарищу Денисову не нужно попусту болтать языком, и взывать гласом в пустыни, а нужно собрать БОГАТЫХ русскоязычных людей имеющих БОЛЬШИЕ деньги и могущих пинком открывать любую властную дверь, типа Князева, Розинова, Бородина, владельца "Цветной" аптеки, Лаврентьева, и прочих русскоязычных нуворишей ( можете и Добринцова пригласить) : - и
Значит товарищу Денисову не нужно попусту болтать языком, и взывать гласом в пустыни, а нужно собрать БОГАТЫХ русскоязычных людей имеющих БОЛЬШИЕ деньги и могущих пинком открывать любую властную дверь, типа Князева, Розинова, Бородина, владельца "Цветной" аптеки, Лаврентьева, и прочих русскоязычных нуворишей ( можете и Добринцова пригласить) : - и
Будет, но ровно наоборот.
Все мы помним, Нурсияние..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 00:24
Того же тов. Денисова послушать, как он за власть то топит..
И резко обходит нужные, не разрешенные ему темы, в течении десятилетий..
И резко обходит нужные, не разрешенные ему темы, в течении десятилетий..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7727
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 01:48
Цитата:
---- К , сожалению , не будет этого .
сайлау курманов:
объявить мораторий на десять лет чтобы ни о каких-либо переименовании
объявить мораторий на десять лет чтобы ни о каких-либо переименовании
---- К , сожалению , не будет этого .
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:04
Комментарий проходит проверку.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд
Отправлено: 18.06.23 - 02:06
Комментарий проходит проверку.
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