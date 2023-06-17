Отправлено: - 21:17

Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее как зеницу ока", -

Цитата:Ну тот же ССГПО..Отдали то, что лежит в земле допустим.Но и земли то там нет, все выгребли иностранные кампании!Так и везде.Что внутри земли лежит, это не гаше.Наша лишь земля там, где нас похоронят, на платных для этого участках..Так что не надо чесать, что земли не отдадим ни пяди..Все отлично отдаем и будем отдавать.Потому что нищета тут полная..